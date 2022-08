Tipp zum Wochenende: Hoch und höher

„125 Jahre Müngstener Brücke“ wird am Samstag und Sonntag, 27. und 28. August, im Müngstener Brückenpark in Solingen gefeiert. Mit 107 Metern ist die Müngstener Brücke die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands und überspannt zweigleisig das Tal der Wupper zwischen Remscheid und Solingen. Derzeit läuft eine Bewerbung in internationaler Gemeinschaft mit fünf weiteren Brücken zum UNESCO-Welterbe „Europäische Großbrücken des 19. Jahrhunderts“.

Zur großen Geburtstagsfeier startet am Samstagmorgen die Zweite Six-Bridges-Rallye zu den Großbrücken in Italien, Frankreich und Portugal, abends spielen die Bergischen Symphoniker. Am Familientag, dem Sonntag, gibt es von 11 bis 22 Uhr Attraktionen für Groß und Klein, wie etwa professionell geführte Brückensteigtouren. An beiden Tagen fährt ein Dampflokzug die Bergische Runde, steigt ein Heißluftballon unter dem Brückenbogen auf und abends wird die Brücke angestrahlt.

Auch der Verein für Philatelie und Postgeschichte Solingen 1903 e.V. beteiligt sich am Familientag mit einer Ausstellung über die Müngstener Brücke, bietet zudem eine anlassbezogene, begrenzt aufgelegte Briefmarke Individuell sowie eine Sonderpostkarte an. Ein Event-Team der Deutschen Post Philatelie ist mit einem Sonderstempel dabei. Am Info-Stand des Vereins werden neben der aktuellen Briefmarke und der Sonderkarte (auf Wunsch mit Sonderstempel) auch Schmuckumschläge früherer Veranstaltungen angeboten.

Aktuelle Informationen ab August auf der Vereins-Homepage. Hier kann man die Sonderpostkarte, die Briefmarke Individuell mit und ohne Sonderstempel zum Selbstkostenpreis plus Porto bestellen.

Ein Hinweis: Die Parkmöglichkeiten zur 125-Jahr-Feier sind im Bereich Brückenpark begrenzt. Eine Anreise mit ÖPNV wird empfohlen.