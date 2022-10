Tipp zum Wochenende: Tauschtag in Norderstedt

Ein Sonderstempel, der das ¬≠historische Feuerl√∂schboot ‚ÄěHoechst‚Äú zeigt, kommt anl√§sslich des ‚ÄěTages der Briefmarke“ am 16. Oktober im Rathaus Norderstedt, Rathausallee 50, von 9 bis 14 Uhr zum Einsatz. Veranstalter ist der Briefmarkenverein Norderstedt und Umgebung.

An diesem Tag treffen sich auch die Vereine des Landesverbandes Philatelistenverband Norddeutschland zu ihrer Tagung. Geplant ist zudem ein Tauschtag bei dem ein Event-Team Phil¬≠atelie der Deutschen Post vor Ort sein wird. Auf dem Programm steht zudem ein Fachvortrag zum Feuerl√∂schboot ‚ÄěHoechst‚Äú.

Das Stempelmotiv des Feuerl√∂schbootes ist eng mit Norderstedt und dem dortigen Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein verbunden. Hierhin hat das Museumsteam im Mai 2022 das Feuerl√∂schboot ‚ÄěHoechst‚Äú via Schwerlasttransport von Frankfurt am Main aus gebracht.

Fast 60 Jahre lang, von 1962 bis 2021, war das 20 Meter lange Boot in der Mainmetropole f√ľr die WF Farbwerke Hoechst AG im Einsatz. Per Tieflader und unter Einsatz eines 450-Tonnen-Autokrans ging das dienst√§lteste Feuerwehrboot Hessens auf Tour zu seinem neuen Liegeplatz vor dem Museumseingang. Am Tag der Briefmarke ist das Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein in Norderstedt, Friedrichsgaber Weg 290, von 11 bis 18 Uhr ge√∂ffnet.

