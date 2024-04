NDR über die „Tricks mit Post und Paketen“

Ärgern Sie sich auch immer, wenn Sie eine Benachrichtigungskarte eines Postdienstleisters im Briefkasten finden, obwohl Sie die ganze Zeit daheim waren? Ist der Weg zur nächsten Postfiliale für Sie auch so weit? Mit diesen Problem sind Sie nicht allein. Der Norddeutsche Rundfunk hat sich in einem ausführlichen Beitrag mit der Thematik beschäftigt, den der NDR folgendermaßen ankündigt:

„Briefe kommen zu spät, Pakete werden schlampig zugestellt oder kommen kaputt an. Auch 2023 gab es Zehntausende Beschwerden über die Post bei der Bundesnetzagentur. Und die Post? Die lagert ihr Geschäft von den ursprünglichen Filialen immer mehr auf Kioske und Paketshops aus. Und das zu schweren Vertragsbedingungen für die Betreiber der Shops. Was in der Stadt zu langen Wartezeiten führt, klappt auf dem Land manchmal gar nicht. Dort fehlt es an Postfilialen. Lange Wege sind die Folge. Und das sorgt für Frust. „Markt“-Moderator Jo Hiller ist den Tricks der Branche auf der Spur.“

Zu sehen ist der Beitrag im NDR-Fernsehen am Mittwoch, 17. April 2024, von 6.35 bis 7.20 Uhr und am Donnerstag, 18. April 2024, von 1.15 bis 2.00 Uhr sowie online auf der NDR-Homepage.

