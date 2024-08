Prager Sběratel am 6. und 7. September 2024

Das größte Sammlertreffen in Mittel- und Osteuropa, an dem regelmäßig 230 Händler und über 10 000 Besucher teilnehmen, wird in diesem Jahr noch größer. Unter den neuen Ausstellern befinden sich mehrere Philatelieunternehmen. Die Messe findet vom 6. bis 7. September 2024 auf der PVA Expo Prague in der Tschechischen Republik statt. Führende Auktionshäuser, Händler und Postverwaltungen beteiligen sich an der Messe. Die Philatelie bildet nach wie vor den stärksten Teil der Messe, obwohl die Numismatik schneller wächst. Händler von Ansichtskarten, alten Wertpapieren und anderen Sammlerstücken runden die beiden stärksten Bereiche ab. Der normale Eintrittspreis beträgt 6 Euro, Frauen und Jugendliche unter 18 Jahren haben wie gewohnt freien Eintritt. Am einfachsten ist es, mit der Metrolinie „C“ bis zur Station „Letňany“ zu fahren. Vom Zentrum Prags aus dauert es etwa 20 Minuten. An der Metrolinie „C“ befindet sich auch der Bahnhof Prag – Hlavní nádraží. Für Autofahrer gibt es einen großen Parkplatz mit mehreren hundert Stellplätzen.

Die Sběratel-Messe findet dreimal im Jahr statt, im Herbst auf dem Prager Messegelände PVA Expo. Aus Deutschland ist die Bundesarbeitsgemeinschaft Tschechoslowakei im BdPh wieder mit einem Informationsstand vertreten. Dort können auch die personalisierten Kleinbogen erworben werden, die die ArGe bei der Tschechischen Post verausgabt hat, zuletzt im Mai 2024 anlässlich des Jahrestreffens der ArGe in Jičín. Eine vollständige Liste der Aussteller der Herbst-Sběratel finden Sie auf der Website www.sberatel.info/de.