Anspruchsvolles Sammelgebiet: Osttimor

Die Post von Osttimor, Correios de Timor Leste (CTL), macht es den Sammlern schon seit vielen Jahren nicht leicht. Seit der Unabhängigkeit von Indonesien im Jahr 2002 wurden nur wenige Briefmarken herausgegeben, zudem ist der Kauf von Neuheiten oder Ersttagsbriefen schwierig. Daher gibt es derzeit vermutlich nur wenige Philatelisten, die sich mit dem nördlich von Australien gelegenen Land beschäftigen.

Dabei waren die Erwartungen an einen ‚Äěphilatelistischen Erfolg‚Äú zu Beginn des neuen Jahrtausends gro√ü. Gleich zwei Anbieter erhofften sich ein gutes Gesch√§ft: Das spanisch-portugiesische Unternehmen Afinsa und die australische Post legten Marken f√ľr Osttimor auf. Beide hatten nach eigenen Angaben eine Genehmigung f√ľr die Produktion und den Verkauf. Sp√§ter stellte sich heraus, dass offenbar verschiedene hochrangige Regierungsmitglieder ohne Absprache Genehmigungen f√ľr Markenausgaben erteilt hatten.

Landesgeschichte

Am 20. Mai 2002 wurde in der Hauptstadt Dili die Unabh√§ngigkeit der Demokratischen Republik Osttimor (Republica Democratica de Timor Leste) ausgerufen. Damit endete der seit 1975 andauernde Konflikt mit Indonesien um die fr√ľhere portugiesische Kolonie. Zum neuen Pr√§sidenten war zuvor der ehemalige F√ľhrer der Unabh√§ngigkeitsbewegung Frente Revolucionaria do Timor Leste Independente (Fretilin), Jose Alexandre ‚ÄěXanana‚Äú Gusmao, gew√§hlt worden.

R√ľckblick: Am 11. Oktober 1996 wurden dem Bischof von Timor, Carlos Felipe Ximenes Belo, und Jose Ramos Horta als Vertreter des nationalen Widerstandsrates CNRM der Friedensnobelpreis zuerkannt. In der Begr√ľndung hie√ü es unter anderem, beide h√§tten sich unerm√ľdlich f√ľr eine gerechte und friedliche L√∂sung des 20-j√§hrigen Konfliktes eingesetzt. Damit wurde die Welt√∂ffentlichkeit nach langer Zeit des Vergessens an das Schicksal Osttimors erinnert. Dort waren nach der milit√§rischen Besetzung durch Indonesien Ende 1975 und die anschlie√üende Annexion des Landes vermutlich mehr als 200 000 Menschen dem staatlichen Terror zum Opfer gefallen, ohne dass es trotz verschiedener Resolutionen der Vereinten Nationen sp√ľrbare oder anhaltende Proteste gegeben h√§tte…

