Einstiges Finanzzentrum Chinas: Ping Yao

China gehört zu den Ländern mit den meisten Eintragungen auf der Welterbeliste der UNESCO. Seit 1997 gehört auch Ping Yao dazu, mit 60 000 Einwohnern nach chinesischen Verhältnissen eine Kleinstadt, am Rande der großen Lößgebiete. Bis vor wenigen Jahren war die Stadt noch nahezu unbekannt, denn den Machthabern gefiel ihre Vergangenheit nicht.

Das St√§dtchen Ping Yao blickt auf eine Geschichte von rund 2700 Jahren zur√ľck. Bereits 221 v. Chr. hatte hier eine Kreisregierung ihren Sitz. Das heutige Stadtbild entstand in der Zeit der Ming- und Qing-Dynastien (1368‚ąí1911). Dabei ist Ping Yao die einzige Stadt Chinas, die ihr Stadtbild aus dieser Zeit bewahren konnte. Ihre Stadtmauer ist vollst√§ndig erhalten. Die UNESCO nennt Ping Yao ‚Äěein hervorragendes Beispiel der chinesischen Stadtarchitektur der Ming- und Qing-Dynastie‚Äú. Bis heute pr√§sentiert die Stadt ein vollst√§ndiges Bild der Entwicklung Chinas in kultureller, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und religi√∂ser Hinsicht √ľber viele Jahrhunderte hinweg.

Mauer aus Erde

Aus der Luft gleicht der Grundriss einer Schildkr√∂te, die in China das Symbol f√ľr Langlebigkeit ist. Eingeschlossen wird der 1370 auf 2,23 Quadratkilometer erweiterte gro√üe ‚ÄěK√∂rper‚Äú der Schildkr√∂te von einer gewaltigen Stadtmauer aus gestampfter Erde, die mit Ziegeln ummauert wurde. Sie ist zehn Meter hoch und drei bis sechs Meter breit. So k√∂nnen bis zu sechs Pferde nebeneinander auf der Mauer galoppieren…

