Das Ende des Thomas Müntzer

„Schlacht bei Frankenhausen“ – unter diesem Namen steht das letzte große Gefecht, das den später so genannten „Bauernkrieg“ in Mitteldeutschland beendete. Dass diese „Schlacht“ am 15. Mai 1525 eher ein „Schlachten“ war, dessen sind sich die Historiker seit langem einig. Selbst die dürren Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Auf Seiten der Aufständischen starben an diesem Tag etwa 6000 Menschen. Auf der Seite der fürstlichen Streitmächte wurden lediglich sechs Gefallene gezählt. Schließlich wurde auch Thomas Müntzer, von vielen als Anführer des Aufstandes bezeichnet, gefangen genommen. Er wurde verhört und gefoltert. Und schließlich mit anderen am 27. Mai 1525 hingerichtet.

Große Wirkungsgeschichte

Auch nach 500 Jahren scheiden sich besonders an der Persönlichkeit des Thomas Müntzer die Geister. Denn er war nicht nur ein Aufständischer unter vielen, sondern er war Theologe und Geistlicher. Neben einigen Druckschriften fanden sich in seinem Nachlass zahlreiche Briefe und ausführliche Entwürfe, so dass es möglich ist, seine theologische und politische Entwicklung in den Konflikten jener Zeit nachzuzeichnen.

Schließlich: Auch 500 Jahre nach seinem Tod ist die Wirkungsgeschichte Thomas Müntzers noch groß. Der einstige Weggefährte Luthers und engagierte Förderer einer Reformation der Kirche wurde schon zu Lebzeiten als „Schwärmer“ und gefährlicher Aufrührer bezeichnet. Erst vor etwa 200 Jahren begann man, sowohl die Geschichte des sogenannten „Bauernkrieges“ als auch die Person Müntzer wiederzuentdecken. Während sich die Geschichtswissenschaft im Blick auf Thomas Müntzer inzwischen relativ einig ist, bleibt seine Rolle in der Kirchen- und Theologiegeschichte noch lange nicht übereinstimmend gewürdigt. Philatelistisch betrachtet ist es wohl kein Zufall, dass alle Marken und Stempel, die Thomas Müntzer betreffen, aus der Zeit der Deutschen Demokratischen Republik stammen, die den streitbaren Geistlichen erst als „Vorkämpfer des Sozialismus“ und später als führende Persönlichkeit der „frühbürgerlichen Revolution“ verehrte…

Mehr dazu lesen Sie in der Titelgeschichte der DBZ 8/2025. Das Heft ist am 7. April 2025 erschienen. Abonnenten erhalten es immer etwas früher. Probehefte können Sie auch im Vertrieb anfordern.

Titelabbildung: Mit viel Fantasie und Geschick wurden zu DDR-Zeiten für Sammlerfreunde im „Westen“ Belege erstellt, die in der Regel auch noch die Kriterien „portogerecht“ und „echt gelaufen“ erfüllten.

