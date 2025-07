Informativ und aktuell: DBZ 8/2025

Die DBZ 8/2025 erscheint am 7. April 2025 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

500 Jahre Bauernkrieg: M√ľntzers Rolle

Frankenhausen, 15. Mai 1525: Bei der letzten Schlacht des so genannten Bauernkrieges starben 6000 Aufst√§ndische. Auf der Seite der f√ľrstlichen Streitm√§chte wurden nur sechs Gefallene gez√§hlt. Schlie√ülich wurde auch Thomas M√ľntzer, von vielen als Anf√ľhrer des Aufstandes bezeichnet, gefangen genommen. Er wurde verh√∂rt und gefoltert und schlie√ülich hingerichtet. Ulrich Finger √ľber die dramatischen Entwicklungen und die schillernde Pers√∂nlichkeit eines Predigers ab Seite 10.

175 Jahre Schweizer Franken: Auf zur Einheitswährung

1850 trat das eidgen√∂ssische M√ľnzgesetz in Kraft ‚Äď der Franken wurde Einheitsw√§hrung. Als erste Briefmarken in neuer Franken-W√§hrung waren die Wertstufen f√ľr die dritte Entfernungsstufe ab 1. Januar 1852 zu haben. Bis zur Ausgabe der ersten Postwertzeichen-Serie in neuen Rappen und Franken vergingen noch mehr als zweieinhalb Jahre, bis zum 15. September 1854. Michael Burzan √ľber den Marken-Weg zur Einheit ab Seite 18.

Hintergrund: Belagerte Stadt während des Bauernkriegs 1525 © Hans Baldung Grien, Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, gemeinfrei, commons.wikimedia.org Abbildung: Thomas Müntzer © Rijksmuseum, CC0, commons.wikimedia.org

