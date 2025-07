Neuheiten April 2025: Dauermarken, Tiere, Städte, Fernsehen und Bücher

Am 3. April 2025 erscheinen die neuen Sondermarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post.

Welt der Briefe: Blumenbrief

In seiner Dauerserie „Welt der Briefe“ verausgabt das Bundesministerium der Finanzen am 3. April 2025 einen neuen Wert: Er präsentiert die surrealistische Kreation eines Blumenbriefs.

Bettina Walters Motiv verweist auf die Vorgängerserie von Dauermarken: Zwischen 2005 und 2022 erschienen 66 Postwertzeichen, die Blumen zeigten.

Die Dauermarke „Blumenbrief“ ist ab dem 4. April 2025 auch selbstklebend in einem Folienblatt und in einer 100er-Markenbox erhältlich. Wir stellten beide auf Seite 7 Ihrer DBZ 6/2025 vor.

Entwurf: Bettina Walter

Ersttag: 3. April 2025

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3898, 3993 (selbstklebend), FB 150

Philotax-Nr.: 3773, 3778 (selbstklebend), MH 291

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 150909114, 152302031 (FB 150 postfrisch), 002031EW5 (FB 150 gestempelt), 144002005 (100er-Markenbox postfrisch), 015393EW5 (100er-Markenbox gestempelt)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschedé Stamps, Haarlem

Größe: 31,80 x 30,13 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Ausschnitte des Markenmotivs

Beliebte Haustiere: Kaninchen

Nach der Katze und dem Hund am 2. Februar 2023 und am 4. Juli 2024 dient am 4. April 2025 ein Kaninchen als Motiv einer Sondermarke aus der Reihe „Beliebte Haustiere“. Hauskaninchen (Oryctolagus cuniculus forma domestica) stammen vom europäischen Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus) ab. Beide gehören zur Familie der Hasen (Leporidae).

Kaninchen leben in trockenen Regionen mit lockeren Böden, in die sie über Meter führende Baue graben. Sie ernähren sich von Pflanzen. Hauskaninchen benötigen Heu und ein geräumiges Gehege, das ihrem Bewegungsdrang entspricht. Als ausgesprochen soziale Tiere müssen sie mit mindestens einem Artgenossen zusammenleben.

Außerdem sollten Halter ihren Kaninchen eine Kiste mit Erde zur Verfügung stellen, die ihnen ermöglicht, ihrer Hauptbeschäftigung nachzugehen: dem Graben.

Entwurf: Thomas Steinacker Foto: © koonphoto/shutterstock.com

Ersttag: 3. April 2025

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3899

Philotax-Nr.: 3774

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105535

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Ausschnitte des Markenmotivs

Zeitreise Deutschland: Chemnitz

Nach Leipzig und Dresden ist Chemnitz mit rund 245 000 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Bundeslandes Sachsen. Benannt wurde sie nach dem 76,5 Kilometer langen Fluss Chemnitz.

In den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts gegründet, avancierte Chemnitz im 14. Jahrhundert zu einer Hochburg der Textilproduktion sowie des Maschinenbaus. Zwischen 1953 und 1990 gehörte die Stadt zur DDR und trug zu Ehren des Philosophen und Ökonomen Karl Marx (1818–1883), der als Begründer des Kommunismus gilt, den Namen Karl-Marx-Stadt.

Neben der slowenischen Stadt Nova Gorica und der italienischen Stadt Gorizia stellt Chemnitz 2025 die von der Europäischen Union (EU) gewählte Kulturhauptstadt Europas dar. Unter dem Motto „C the Unseen“ präsentiert Chemnitz Besuchern seine Kulturhauptstadtregion, die sich aus 38 Städten und Gemeinden in Mittelsachsen, dem Zwickauer Land und dem Erzgebirge zusammensetzt.

Auf einer Sondermarke der Serie „Zeitreise Deutschland“ ist das Empfangsgebäude des Chemnitzer Flughafens zu sehen. Er wurde 1926 eröffnet und 1969 geschlossen.

Entwurf: Chayenn Gutowski, Briefmarkengestaltung: © Chayenn Gutowski, © Thomas Steinacker, Bildrechte: © Sammlung Berliner Verlag, Foto: Helmut Peter Fieweger, historische Fotografie Flugplatz Karl-Marx-Stadt © Norbert Engst, Flughafengebäude Chemnitz 2024

Ersttag: 3. April 2025

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3900

Philotax-Nr.: 3775

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105536

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, „Zeitreise“, „2023, 2024, 2025, 2026“, „1958, 1959, 1960, 1961“

100. Geburtstag Hans Rosenthal

Mit einer Sondermarke ehrt das Bundesministerium der Finanzen den Moderator Hans Rosenthal. Am 2. April 1925 in Berlin geboren, arbeitete er nach der Befreiung Deutschlands von der nationalsozialistischen Diktatur durch die Alliierten im Jahr 1945 beim Berliner Rundfunk. 1948 wechselte er zum RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor).

Dort machte Rosenthal Karriere als Aufnahmeleiter und Unterhaltungsredakteur. Für den Rundfunk konzipierte er diverse Showformate, darunter „Allein gegen alle“, „Wer fragt, gewinnt“, „Kleine Leute – große Klasse“, „Das klingende Sonntagsrätsel“ und „Spaß muß sein“.

Rosenthal war Mitglied im Zentralrat der Juden. Er starb am 10. Februar 1987 nach einer Magenkrebserkrankung. Sein Grab befindet sich auf dem Jüdischen Friedhof Heerstraße.

Mehr über Hans Rosenthal lesen Sie in Torsten Berndts Artikel auf Seite 8 Ihrer DBZ 7/2025.

Entwurf: Prof. Iris Utikal und Prof. Michael Gais, Foto: © ullstein bild – s.e.t. Photo

Ersttag: 3. April 2025

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3901

Philotax-Nr.: 3776

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105537

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, blau

Welttag des Buches

Alljährlich wirbt der Weltbuchtag wirbt für das Lesen und die Rechte von Autoren. 2025 ist er in Deutschland mit dem 200-jährigen Bestehen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels verknüpft: Der Dachverband für Buchhändler, Verlage und Medienunternehmen wurde am 30. April 1825 gegründet.

In Deutschland organisieren der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Stiftung Lesen mit Buchhändlern am Weltbuchtag jährlich die Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“: Mehr als eine Million deutsche Schüler der vierten und fünften Klasse erhalten Buchgutscheine. Unterstützt wird dies auch vom cbj Kinderbücher Verlag, dem Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF), der Deutschen Post und dem Paket und Brief-Express-Dienst DHL.

Entwurf: Chayenn Gutowski

Ersttag: 3. April 2025

Wert: 255 Cent

Michel-Nr.: 3902

Philotax-Nr.: 3777

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105538

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschedé Stamps, Haarlem

Größe: 46,40 x 34,60 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, Bücher in verschiedenen Farben

Abbildungen: © Deutsche Post AG