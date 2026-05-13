Der Panikrocker mit dem Pinsel

1974 besang er als eine der vielen von ihm erfundenen Kunst- und Kultfiguren den Stehgeiger Rudi Ratlos: „Er ist 80, hat zittrige Finger und ist schon ganz weich in den Knien.“ Mittlerweile kann er selbst in wenigen Tagen seinen 80. Geburtstag feiern, und Udo Gerhard Lindenberg, geboren am 17. Mai 1946 in Gronau/Westfalen, blickt auf ein Leben mit Höhen und Tiefen zurück. Der große musikalische Durchbruch kam mit dem Album „Alles klar auf der Andrea Doria“ im Jahr 1973. Allerdings hatte der Panikrocker später auch eine langjährige Beziehung zu „Lady Whisky und ihren Komplizinnen“. Er fiel in ein tiefes Loch, bekam aber noch rechtzeitig die Kurve und feierte 2008 mit dem Album „Stark wie zwei“ ein grandioses Comeback. „Der Greis ist heiß“, stellte er darauf selbstironisch fest.

Der Rockmusiker wurde erst als Schlagzeuger, dann als Sänger, Komponist und Texter bekannt. Mit elf Jahren saß er erstmals hinter einem Dixieland-Schlagzeug. 1970 wirkte Lindenberg bei der von dem Jazz-Saxophonisten Klaus Doldinger komponierten Titelmusik der ARD-Krimiserie „Tatort“ als Schlagzeuger mit…

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Titelabbildung: Die Briefmarken Individuell mit dem Porträt von Udo Lindenberg wurden im Dezember 2021 in verschiedenen Farben herausgegeben.

