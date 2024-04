Landesgartenschau Bad Dürrenberg

in Deutschland

by redaktiondbz

Am 19. April 2024 öffnet die 5. sachsen-anhaltische Landesgartenschau in der Solestadt Bad Dürrenberg im Saalekreis ihre Pforten. Das Großereignis steht unter dem Motto „Salzkristall und Blütenzauber“ und findet auf dem Gelände des historischen Kurparks oberhalb der Saale statt.

Im Zeitraum von 178 Tagen bis zur Schließung der Schau am 13. Oktober 2024 erwartet die Besucher ein reichhaltiges Veranstaltungsprogramm mit Erlebnishöhepunkten, wie dem traditionellen Brunnenfest im September. Der örtliche Verein für Philatelie und Regionalgeschichte gibt aus Anlass der Landesgartenschau zusammen mit dem Merseburger Briefmarkenverein 1898 drei Sonderbelege und zwei Briefmarken Individuell mit Bezug auf das Landesfest und die Historie der Solestadt heraus.

Angeboten werden: eine Pluskarte zur Schamanin von Bad Dürrenberg (Rekonstruktion nach den Grabungsfunden aus dem Zeitalter des Mesolithikums / Fundort Kurpark 1934) sowie zwei Schmuckumschläge mit Motiven des Gradierwerks und zur Salzgeschichte der Stadt (Bergrat Borlach). Dazu gibt es zwei Marken Individuell mit den Motiven Gradierwerk und dem Borlachturm.

Am 19. und 20. April 2024 ist von 10–17 Uhr ein Event-Team der Deutschen Post mit dem passenden Sonderstempel vor Ort und schlägt diesen als Ersttagsstempel ab. Der Belege-Verkaufsstand und das Sonderpostamt befinden sich nebeneinander auf dem Festgelände.

Alle Belege mit Sonderstempel, also die Postkarten-Ganzsache (mit Wertstempel 70 Cent) oder die Schmuckumschläge mit Briefmarke Individuell (Portowert je 85 Cent) kosten einheitlich je 3,50 Euro. Einzeln erhältlich: Blanko-Umschläge zu je 1 Euro, Marken Individuell postfrisch. Beleg-Versand plus 2 Euro Porto/Bearbeitung möglich. Versand nur gegen Vorkasse.

Kontakt: Verein für Philatelie und Regionalgeschichte Bad Dürrenberg, Sabine Saupe, Johann-Trommsdorff-Str. 20, 06231 Bad Dürrenberg. www.philatelie-geschichte-duerrenberg.de.