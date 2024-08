Keine eigenen Michel-Nummern für Sondereditionen Roland Kaiser, Wacken und „Pride“

in Deutschland

by Marius Prill

„Nach gründlicher Abwägung der postalischen Aspekte unter Einbeziehung der bisherigen Katalogisierungspraxis ist die Michel-Redaktion zu der Entscheidung gelangt, die Sondereditionen der Deutschen Post als Privatausgaben zu werten und nicht in die fortlaufende Katalogisierung zu integrieren. Sie werden keine MICHEL-Nummern erhalten, aber in einem eigenen Kapitel in Listenform im Deutschland-Spezial zusammengefasst.“ Dies teilte Alexandra Baumann vom Schwaneberger Verlag der Redaktion bei PHILAPRESS auf Anfrage mit.

Vorbild sind in diesem Fall die österreichischen Dispenser-Marken, die ebenfalls keine eigenen Michel-Nummern erhalten.

Im Juli 2024 wurde bekannt, dass die Deutsche Post neben den Roland Kaiser-Marken zwei weitere Sondereditionen herausgibt: Die zweite Sonderedition und Eigenausgabe, von der Post kategorisiert als „Post-PWZ“, greift das Thema #deliveredwithpride zur „Cologne Pride“ im Juli 2024 auf.

Die Marken erscheinen in drei Portostufen als selbstklebender Zehnerbogen im Format DIN A5. Die Motive sind auf jedem Bogen identisch und zeigen die Inter*-inklusive Progress-Pride-Flagge. 2021 wurde die Inter*-inklusive Progress-Pride-Flagge von Valentino Vecchietti gestaltet.

Die Bestellnummern im Service- und Versandzentrum Weiden lauten: 196 010 026 (10er-Bogen 70 Cent), 196 010 023 (10er-Bogen 85 Cent), 196 010 032 (10er-Bogen 95 Cent). Verkaufsstart im Onlineshop der Deutschen Post ist der 19. Juli 2024.

Das Event Team der Deutschen Post war zwischen dem 19. Juli und 21. Juli 2024 in Köln bei der „Cologne Pride“.

Wacken Open Air

Die dritte Sonderedition und Eigenausgabe erscheint zum größten Heavy Metal-Festival der Welt, dem Wacken Open Air. Die Ausgabe umfasst drei unterschiedliche selbstklebende Zehnerbogen im Format DIN A5. Je Zehnerbogen wird ein Motiv mit einem Nominalwert erscheinen.

Die Bestellnummern im Service- und Versandzentrum Weiden sind: 196 010 038 (10er-Bogen 70 Cent), 196 010 029 (10er-Bogen 85 Cent), 196 010 035 (10er-Bogen 95 Cent). Verkaufsstart im Onlineshop der Deutschen Post ist der 26. Juli 2024

Die Motive zeigen die legendäre Doppelbühne unter dem Motto „Faster : Harder“ (70 Cent), das Wacken-Jahresmotiv 2024 mit dem Titel „Witches & Warlocks“ (85 Cent) sowie das zweite Jahresmotiv 2024 „Book Of Spells“ (95 Cent).

Ein Event Team der Deutschen Post ist vom 28. Juli bis zum 3. August 2024 vor Ort beim Wacken Open Air.