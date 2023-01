Iron Maiden rocken die Philatelie

Bandmaskottchen Eddie ist gelandet: Diesmal aber nicht w√§hrend einer Tournee mit der ‚ÄěEd Force One‚Äú auf einem der gro√üen Flugh√§fen der Welt, auch nicht wie schon vorher in wechselnden Erscheinungen auf den H√ľllen aller 17 Studioalben der britischen Heavy Metal Band Iron Maiden. Diesmal landete Eddie direkt in den Alben zahlreicher Philatelisten und Fans. Letztere sind ohnehin st√§ndig auf der Jagd nach Souvenirs ihrer Idole, und f√ľr sie zierte Edward the Head ‚ÄěEddie‚Äú bereits vorher unz√§hlige T-Shirts und Fanartikel.

Neue Ausgabe der Royal Mail

M√∂glich gemacht hat dies die Royal Mail, die Post Gro√übritanniens. Seit dem Erstverkaufstag am 12. Januar 2023 ziert nicht nur Eddie, das kultige Gruselmaskottchen der Band, vier Sonderbriefmarken. Auch den Rockveteranen selbst sind acht weitere Postwertzeichen gewidmet…

