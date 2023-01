Informativ und aktuell: DBZ 2+3/2023

by redaktiondbz

Die DBZ 2+3/2023 erscheint am 23. Januar 2023 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Die am l√§ngsten laufende Freimarken-Serie der DDR √ľberrascht mit zahlreichen Besonderheiten. Wer den Blick auf die Bogenr√§nder und die Gummiseiten der Rollenmarken wagt, der entdeckt Bemerkenswertes wie Bogen ohne Druckvermerk und unterschiedlich stehende Z√§hlnummern. Bis heute entdecken Spezialisten Neues, berichten Dieter Wolf und Torsten Berndt.

Erst Diktator, dann Kaiser

Weitgehend vergessen ist ein Kapitel in der Entwicklung Chinas im fr√ľhen 20. Jahrhundert. Nach dem endg√ľltigen Zusammenbruch des Kaiserreichs w√§hrend der Xinhai-Revolution 1911 gewann ein Mann an Einfluss, der zuvor der Qing-Dynastie als Milit√§rf√ľhrer gedient hatte. Ab 1912 entwickelte sich Yuan Shikais Regierung zur Diktatur, gest√ľtzt auf das Milit√§r. Der anschlie√üende Griff nach der Kaiserkrone w√§hrte nur 100 Tage und hinterlie√ü auch Spuren in der Phil¬≠atelie, erz√§hlt Michael Burzan.

Foto: Neptunbrunnen, Berlin ‚ÄĘ www.pixabay.com