Sonderedition: 40 Jahre Rock am Ring

Am 6. Juni 2025 und damit nach dem Erstausgabetag informierte die Deutsche Post √ľber ihre Sonderedition anl√§sslich ‚Äě40 Jahre Rock am Ring‚Äú. Dieses Datum war zwar gerade noch rechtzeitig f√ľr die Jubil√§umsausgabe des Rockmusikfestivals auf dem N√ľrburgring, das am gleichen Tag startete, und die eingerichtete Rock-am-Ring-Sonderpostfiliale, aber viel zu sp√§t f√ľr Ihre DBZ. Daher reichen wir die Informationen und Abbildungen auch an dieser Stelle nach.

Die drei Briefmarken mit dem Nennwert 95 Cent gibt es noch beim Sammlerservice in Weiden, online unter deutschepost.de/rockamring, telefonisch unter 0961 / 3818-3818, sowie bei Veranstaltungen, auf denen ein Event-Team Philatelie der Deutschen Post vertreten ist.

