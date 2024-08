Ein Erfolg: Das Wacken Post Office

Wie in BMS 8/2024 kurz angek√ľndigt, war die Deutsche Post in diesem Jahr wieder mit einer eigenen Poststelle sowie einem Event-Team auf dem Wacken-Open-Air-Festival pr√§sent. Neben einem Sonderstempel waren dort drei verschiedene selbstklebende Briefmarken der neuen ‚ÄěSondereditionen‚Äú der Deutschen Post erh√§ltlich; siehe dazu Seite 13 in der kommenden BMS-Ausgabe. Die Deutsche Post verbucht ihre R√ľckkehr nach Wacken als Erfolg. Alexander Edenhofer, bei der DHL-Gruppe zust√§ndig f√ľr den Bereich Philatelie, nannte dazu einige Zahlen: Am Stand des ‚ÄěWacken Post Office‚Äú wurden 23 000 ‚ÄěW:O:A-Postkarten‚Äú und √ľber 35 000 Briefmarken an die Festivalbesucher verkauft. Im Jahr 2022 waren es 9000 Postkarten und 13 000 Briefmarken. 2023 hatte die Deutsche Post keinen Stand in Wacken, da der Veranstalter einem privaten Anbieter den Vorzug gegeben hatte. Jetzt war die Deutsche Post wieder dabei und angesichts des Erfolgs ist damit auch im kommenden Jahr, vom 31. Juli bis 2. August 2025, zu rechnen.

Titelabbildung: Christian Bendel DPAG