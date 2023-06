Deutsche Post auf Messen: Im Ausland sind künftig nur noch Bestellungen möglich

Nach der durch Corona erzwungenen Pause nimmt auch die Deutsche Post wieder an großen Briefmarkenausstellungen sowie Messen im In- und Ausland teil. Auf der IBRA in Essen war der Stand des Unternehmens der mit Abstand größte in Messehalle 8 und der Andrang seitens der Sammlerinnen und Sammler riss kaum ab. Darüber hinaus waren etliche Postverwaltungen aus dem Ausland nach Essen gekommen, um dort ihre Neuheiten oder auch ältere Marken anzubieten. Viele Philatelistinnen und Philatelisten nutzten gerne die Gelegenheit, in Essen ihre Sammlungen zu ergänzen und Neues zu entdecken.

Auslandsreisen

Wie bereits in DBZ 12/2023 auf Seite 4 berichtet, verkauft die Deutsche Post künftig auf Messen im Ausland keine Briefmarken oder andere Produkte mehr aus ihrem Sortiment. Stattdessen können Sammlerinnen und Sammler vor Ort ihre Bestellungen aufgeben, die dann der Sammlerdienst in Weiden umgehend bearbeitet und versendet. Wie sich auf Nachfrage bei der Deutschen Post inzwischen ermitteln ließ, ist der Grund für diese Änderung kein „Verkaufsverbot“, sondern die Reaktion des Unternehmens auf „diverse Neuerungen im europäischen Mehrwertsteuerrecht, die in der letzten Zeit in Kraft getreten sind.“ …

