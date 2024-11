Ab 1. Januar 2025 höhere Brief- und Paketpreise

Die Deutsche Post hat eine Portoerhöhung zum 1. Januar 2025 angekündigt. Grund dafür seien erhebliche Kostensteigerungen durch Inflation, steigende Löhne und weiter sinkende Briefmengen. Grundlage der vorgesehenen Preiserhöhungen ist die am 11. November 2024 veröffentlichte Entscheidung der Bundesnetzagentur für die Genehmigung der Brief- und Privatkundenpaket-Preise. Die Deutsche Post kann danach die zum Universaldienst zählenden Produkte um durchschnittlich insgesamt 9,85 Prozent erhöhen. Im Rahmen dieses Spielraums hat die Deutsche Post am 13. November 2024 die Genehmigung der Preise für die einzelnen Produkte der drei Kategorien Privatkundenpost, Geschäftskundenpost und Privatkundenpakete beantragt. So soll das Porto für den Standardbrief t von 85 auf 95 Cent erhöht werden. Damit läge das Porto immer noch deutlich unter dem europäischen Durchschnittswert von rund 1,50 Euro.

Neue Portosätze sollen zwei Jahre gelten

Neben der Anpassung beim Standardbrief sind weitere Preiserhöhungen vorgesehen: Die Postkarte soll künftig 95 Cent kosten (statt wie bisher 70 Cent), der Kompaktbrief 1,10 Euro (vorher: 1,00 Euro), der Großbrief 1,80 Euro statt 1,60 Euro und das Porto für den Maxibrief steigt um 15 Cent auf künftig 2,90 Euro. Preisanpassungen gibt es darüber hinaus bei internationalen Briefprodukten. Hier wird der Standardbrief International künftig 1,25 Euro (statt 1,10 Euro) kosten und die Postkarte ins Ausland ebenfalls 1,25 Euro (von 95 Cent). Alle Preisveränderungen sind aufgeführt unter: www.deutschepost.de/brief2025. Mit einer Genehmigung der Entgelte durch die Bundesnetzagentur ist im Dezember 2024 zu rechnen. Die neuen Briefpreise sollen ab dem 1. Januar 2025 für zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2026 gelten.

Mit dem neuen Postgesetz unterliegen auch Preise für Privatkunden-Pakete bis 20 kg der vorherigen Genehmigungspflicht durch die Bundesnetzagentur. Die Behörde gesteht der DHL in diesem Bereich eine Preiserhöhung von 7,21 Prozent zu. Dementsprechend hat das Unternehmen beantragt, das Päckchen S von 3,99 auf 4,19 Euro zu erhöhen, das Päckchen M von 4,79 auf 5,19 Euro, das Paket 2 kg (nur online) von 5,49 auf 6,19 Euro und das Paket 5 kg von 6,99 auf 7,69 Euro. Alle anderen Produkte bleiben unverändert. Die Preise für Päckchen und Pakete für Privatkunden ins Ausland werden vorerst nicht erhöht, hier ist eine Preisanpassung zum 1. Juli 2025 geplant.

Aus für „Einschreiben Eigenhändig“, Nachnahme und „Prio“

Zusätzlich plant die Deutsche Post, zum 31. Dezember 2024 die wenig nachgefragten Produkte „Einschreiben Eigenhändig“ und „Nachnahme“ einzustellen. Zudem wird es das Produkt „Prio“ nicht mehr geben. Grund ist, dass Briefe nicht mehr die gleiche Eilbedürftigkeit wie noch vor 20 Jahren haben, als es noch nicht die Konkurrenz durch elektronische Medien gab. Dies hat auch der Gesetzgeber erkannt und der Deutschen Post mit dem neuen Postgesetz ab dem 1. Januar 2025 mehr Zeit für die Briefzustellung eingeräumt. Er hat aber auch im Postgesetz geregelt, dass die schnelle Briefzustellung am Folgetag (E+1) nicht mehr zum Post-Universaldienst zählt und damit entsprechend ab dem 1. Januar 2025 umsatzsteuerpflichtig wäre. Das würde auf den Prio-Brief zutreffen. Das reguläre Einschreiben hingegen gehört weiter zum Universaldienst.

Wer seinen Brief künftig schneller in der Hand haben möchte als standardmäßig, kann sich zudem ein Postfach mieten. Denn die an Postfach-Kunden adressierten Sendungen liegen in der Regel werktäglich von Montag bis Samstag weiterhin bereits einen Tag nach Einlieferung im Postfach zur Abholung bereit. Standardbriefe erreichen ab dem neuen Jahr den Empfänger in der Regel am übernächsten Tag. Briefmarken mit den neuen Portowerten und Ergänzungsmarken werden ab dem 5. Dezember 2024 in den Postfilialen oder online unter www.deutschepost.de erhältlich sein.

>>>Weitere Meldungen zum Thema Portoerhöhung

Titelabbildung: Deutsche Post AG