Informativ und aktuell: DBZ 22/2024

Die DBZ 22/2024 erscheint am 11. November ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Weltkulturerbe: Unterwegs zuhause

So ganz geheuer waren die Beduinen den sesshaften Bauern nie: die wilden Gesellen, die kein Haus ihr Eigen nannten, und dank ihrer Kamele sehr mobil waren. Heute ist die Lebensweise der Wanderhirten, die in den Steppen dem Futter ihrer Tiere hinterherziehen, vielfach noch so urspr√ľnglich wie vor Tausenden von Jahren. Diet¬≠rich Ecklebe wei√ü mehr √ľber dieses immaterielle Kulturerbe.

Geschichte der Bundespost: Verspottete Kleinbauten

Vor 60 Jahren entschloss sich das zust√§ndige Postministerium, die Dauerserie der ‚Äěgrimmig schauenden Deutschen‚Äú zu ersetzen. Geplant waren nun unverf√§ngliche Bauwerke, allerdings in kleinem Format, was die Gestaltung nicht eben einfach machte. Das Ergebnis √ľberzeugte die √Ėffentlichkeit nicht: Man verspottete die holzschnittartigen Motive als ‚ÄěRabattmarken‚Äú. Eine lange Laufzeit war ihnen ebenfalls nicht beschieden, berichtet Karlheinz Walz.

150 Jahre Postverein: Weltweite Vereinfachung

Am Jubil√§um des Weltpostvereins kommen wir als philatelistische Fachzeitschrift nat√ľrlich nicht vorbei. Wohl kaum eine Institution hat die Philatelie so stark beeinflusst wie die UPU, so die g√§ngige franz√∂sische Abk√ľrzung der Organisation. Gleichzeitig spiegelt sich der Weltpostverein selbst in der Philatelie: Michael Burzan wirft einen Blick auf UPU-Kongresse und ihre phil¬≠atelistische Dokumentation.

Dazu gibt es Neuigkeiten¬† Auktionsberichte, Neuheitenmeldungen, Buchbesprechungen, Termine und vieles mehr. Was, das verr√§t Ihnen ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Abonnenten erhalten das Heft bereits etwas eher, k√∂nnen schon einige Tage fr√ľher darin lesen ‚Äď und sparen au√üerdem Geld gegen√ľber dem Kauf im Einzelhandel.

Hintergrund: pixabay.com