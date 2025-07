Auf Briefmarken: 60 Jahre Scorpions

Die Deutsche Post hat am 1. Juli 2025 Deutschlands erfolgreichste Rockband, die Scor¬≠pions, anl√§sslich ihres 60. B√ľhnenjubil√§ums mit einer Briefmarken-Sonderedition geehrt. Die Edition besteht aus vier verschiedenen Briefmarken: Ein Motiv zeigt das Markenzeichen der Band, den Skorpion. Auf einem anderen ist das Peace-Zeichen mit den Begriffen ‚ÄěLove‚Äú und ‚ÄěRock ‚Äôn‚Äô Roll‚Äú dargestellt, was die Philosophie der Band widerspiegelt: ‚ÄěLove, Peace & Rock ‚Äôn‚Äô Roll‚Äú.

Die beiden anderen Marken bilden von S√§nger Klaus Meine handgeschriebene Textausz√ľge der gr√∂√üten Hits ‚ÄěWind of Change‚Äú und ‚ÄěRock you like a Hurricane‚Äú ab, unterlegt mit den Farben der Deutschlandflagge.

Alle vier selbstklebenden Briefmarken zeigen zudem das Band-Logo sowie das Motto ‚Äě60 Jahre Scorpions‚Äú und haben den Portowert 95 Cent f√ľr einen Standardbrief oder eine Postkarte innerhalb Deutschlands. Die 4er-Markensets in Form eines T-Shirts gibt es in drei verschiedenen Varianten sowie als sogenannte ‚ÄěGold-Edi¬≠tion‚Äú.

Wert des Briefes

‚ÄěWir sch√§tzen die Besonderheit und Aufmerksamkeit eines handschriftlichen Briefes immer noch sehr hoch,‚Äú erkl√§rte Scorpions-S√§nger Klaus Meine bei der Pr√§sentation der Marken. Bandgr√ľnder Rudolf Schenker erg√§nzte: ‚ÄěWir sind stolz auf 60 Jahre Bandgeschichte und dankbar f√ľr viele unbeschreibliche Momente und Erlebnisse als Musiker. Dass einige unserer Songs jetzt auch in dieser Briefmarken-Sonderedition verewigt werden, ist etwas ganz Besonderes f√ľr uns und eine tolle Sache f√ľr unsere Fans.‚Äú Die Sonderedition ist f√ľr 7,95 Euro pro 4er-Set online unter deutschepost.de/scorpions oder telefonisch unter 0961/3818-3818 bestellbar. Zus√§tzlich hat die Deutsche Post eine Scorpions-Sonderpostfiliale auf dem einzigen Deutschlandkonzert der Band in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover am 5. Juli 2025 eingerichtet. Dort haben auch Fans Zutritt, die nicht im Besitz eines der begehrten und lange ausverkauften Eintrittskarten f√ľr das Konzert sind. In der Sonderpostfiliale gibt es zudem den Erstverwendungs- und einen Sonderstempel zum Konzert.

Titelabbildung: Deutsche Post

