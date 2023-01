Neuheiten Januar 2023: Dauermarken, Musik und Kultur

Welt der Briefe: Briefbahn, Briefberge, FlĂŒgelstifte, Regenbogenbrief, Briefmarkengleiter

Mit zwei Serien und drei Sondermarken sowie fĂŒnf Dauermarken startet die Deutsche Post am 5. Januar 2023 in das neue Jahr. Briefmarken betrachtet der Herausgeber, das Bundesministerium der Finanzen, nicht nur als Postwertzeichen. Vielmehr versteht man sie als Spiegel der Zeit, Geschichte und Kultur sowie als Botschafter des Landes. FĂŒr jede Briefmarke bewerben sich diverse Grafiker mit EntwĂŒrfen, die sich als Kunstwerke im Kleinstformat mit wichtigen Themen auseinandersetzen. Außerdem unterstĂŒtzen Briefmarken soziale Zwecke: Seit 1949 erscheinen Zuschlagsmarken, deren Erlös an gemeinnĂŒtzige Projekte, den Umweltschutz sowie die Jugend- und Sporthilfe, die Wohlfahrtspflege und die Stiftung zur Förderung der Philatelie und Postgeschichte fließt.

Im Zentrum der 2022 begonnenen Dauermarkenserie „Welt der Briefe“ steht das Briefeschreiben. Fantasievoll und spielerisch wird es mit allen möglichen Kontexten verknĂŒpft. Auf den neuen Marken vom 5. Januar treten Stifte, Papier und UmschlĂ€ge in einer „Briefbahn“, in „Briefbergen“und einem „Regenbogenbrief“ sowie als „Briefmarkengleiter“ und „FlĂŒgelstifte“ auf. Alle Werte erscheinen auch selbstklebend in Maxirollen.

Imaterielles Kulturerbe: Orgelbau und Orgelmusik

Neben Musik stellen auch Tanz und Theater, BrĂ€uche, Rituale und Feste sowie Handwerkstechniken immaterielles Kulturerbe dar. Auf der UNESCO-Liste fĂŒr ebensolches stehen zum Beispiel der Geigenbau im italienischen Cremona, die Pinisi-Boote auf Sulawesi und die neapolitanische Pizza. Aus Deutschland stammen gegenwĂ€rtig fĂŒnf BeitrĂ€ge.

2017 stufte die UNESCO den Orgelbau und Orgelmusik als immaterielles Kulturerbe der Menschheit ein. Rund 50 000 Werke aus der Renaissance entstanden in der Musikgeschichte Deutschlands, mehr als in irgendeinem anderem Land. In 300 Fachbetrieben fĂŒr Orgelbau arbeiten hierzulande 2800 Personen. 3500 hauptberufliche Organisten gibt es in Deutschland. Nebenberuflich sind acht- bis zehnmal soviele Musiker aktiv.

Die Orgel stellt ein technisch komplexes Instrument dar, das einen großen Klangreichtum und außerdordentliche Vielstimmigkeit bietet und den ganzen Frequenzbereich abdeckt, den Menschen wahrnehmen können. Orgeln werden speziell fĂŒr ihren Einsatzbereich, zum Beispiel Kirchen, konzipiert und stellen deswegen aus Wissen und Gechichte gespeiste Unikate dar. In Deutschland findet man viele lokale und regionale Stile des Orgelbaus.

SehenswĂŒrdigkeiten in Deutschland: Insel Mainau, Zeche Zollverein

Die 45 Hektar große Insel Mainau liegt im Bodensee. Weil dort im FrĂŒhling eine große Zahl Tulpen, im Sommer Rosen und im Herbst Dahlien blĂŒhen, trĂ€gt sie den Namen „Blumeninsel“. Zudem wurde 1864 das Arboretum, abgeleitet vom lateinischen Wort „Arbor“ fĂŒr „Baum“, auf der Insel angelegt. Es beinhaltet einen Staudengarten mit 20 000 Pflanzen aus ĂŒber 700 Sorten, riesige MammutbĂ€ume, Atlas-und Libanonzedern sowie Magnolien.

Desweiteren stehen auf der Insel Mainau das Schmetterlingshaus, indem etwa 120 Arten leben, und das Palmenhaus, in dem Pflanzenschauen und kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Das dreigeschossige Barockschlossauf der Insel wurde zwischen 1739 und 1746 errichtet. In seinem „Weißen Saal“ finden Konzerte statt, im Wappensaal Ausstellungen. Die „Blumeninsel Mainau“ steht seit 2003 unter Denkmalschutz. JĂ€hrlich zieht sie ein Publikum von etwa 1,2 Millionen GĂ€sten an.

Von 1851 bis zu ihrer Stilllegung im Jahr 1986, waren in der Essener Zeche Zollverein im Schichtwechsel in acht SchĂ€chten sowie ĂŒber und unter Tage insgesamt mehr als 600 000 Bergleute tĂ€tig. Das Areal erstreckte sich auf100 Hektar. Der Name rĂŒhrt vom 1834 gegrĂŒndeten Deutschen Zollverein her. Dieser diente der Entwicklung eines wirtschaftlichen Binnenmarkts fĂŒr die deutschen Staaten.

240 Millionen Tonnen Kohle wurden in der Zeche Zollverein insgesamt abgebaut. Die letzte Schachtanlage entstand 1932. Schacht 1/2/8, Schacht XII und die Kokerei sind seit 2001 als „Industriekomplex Zeche Zollverein“ Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Es handeltsich um ein Denkmal der europĂ€ischen Kohle- und Stahlindustrie des 19. und 20. Jahrhunderts, das im Stilder Bauhaus-Architektur, bei der sich die Form an der Funktion ausrichtet, konzipiert wurde.

Unter Denkmalschutz stand die Zeche Zollverein seit 1986. Den Beinamen „schönste Zeche derWelt“ erhielt sie schon frĂŒh. Mit ihrer Gestaltung betraute die Vereinigte Stahlwerke AG, der weltweit zweitgrĂ¶ĂŸte Stahlkonzern, die Architekten Fritz Schupp und Martin Kremmer. Zwischen 1957 und 1961 entstand die Kokerei der Zeche Zollverein.

Dort wurden in 304 Öfen, in denen 1250 Grad herrschten, 10 000 Tonnen Kohle pro Tag zu Koks umgewandelt. Zeit-weise arbeiteten 1000 Personen in der Kokerei Zollverein, bevor sie 1993 geschlossen wurde. JĂ€hrlich besichtigen rund 1,5 Millionen Menschen die ĂŒberirdischen Anlagen und die Kokerei der Zeche Zollverein.

Sie stellt nicht nur ein kulturelles Erbe und einen historischen Erlebnisort dar, sondern auch ein Beispiel fĂŒr deren Nutzung in der Gegenwart. Auf dem GelĂ€nde befinden sich heute die BĂŒros von ĂŒber 150 Unternehmen, KiTas, Design- und ModegeschĂ€ften. Außerdem siedelten sich das Ruhr Museum, das Regionalmusseum des Ruhrgebiets, und der Fachbereich Gestaltung der Folkwang UniversitĂ€t der KĂŒnste mit den Studienprogrammen Fotografie, Industrial Design, Kommunikationsdesign sowie Kunst- und Designwissenschaft an.

Der rund 70 Hektar große Zollverein Park bietet ĂŒber 700 Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. Um die Entwicklung der Zeche Zollverein kĂŒmmert sich seit 1998 die Stiftung Zollverein. 2016 eröffnete in der ehemaligen Sauger- und Kompressorenhalle die „Grand Hall Zollverein“, ein Veranstaltungszentrum, das 2500 GĂ€ste fasst.

