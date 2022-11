Das Briefmarken-Ausgabeprogramm 2023

in Deutschland

by Udo Angerstein

Wie ĂŒblich heimlich, still und leise hat das Bundesministerium fĂŒr Finanzen das Ausgabeprogramm mit den Ausgabedaten der im Jahr 2023 erscheinenden Sonder- und Zuschlagsmarken veröffentlicht. Ob es das letzte Jahr sein wird, in dem die Deutsche Post auch fĂŒr den Druck der vom Finanzministerium herausgegebenen Briefmarken zustĂ€ndig ist, bleibt abzuwarten, die Lizenzvergabe muss noch zwischen Post und Ministerium geregelt werden. Immerhin steht fĂŒr 2024 keine Portoerhöhung an, zumindest nicht fĂŒr das normale Briefporto. Und vielleicht denken die Verantwortlichen ja auch daran, dass die die Briefmarke mit Jimi Hendrix möglicherweise nicht nur fĂŒr Philatelisten interessant sein könnte…

Das Jahresprogramm 2023 im Überblick:

5. Januar

Serie „Immaterielles Kulturerbe“: „Orgelbau – Orgelmusik“ 275 Cent

Serie „SehenswĂŒrdigkeiten in Deutschland“: „Insel Mainau“ 85 Cent, „Zeche Zollverein“ 110 Cent

2. Februar

Serie „FĂŒr die Wohlfahrtspflege“, Grimms MĂ€rchen: „Hans im GlĂŒck – Der Abschied“ 85+40 Cent (begleitend Ausgabe einer 20-Euro-MĂŒnze am 19. Januar 2023), „Hans im GlĂŒck – Allerlei TauschgeschĂ€fte“ 100+45 Cent, „Hans im GlĂŒck – Die RĂŒckkehr“ 160+55 Cent

Serie „Beliebte Haustiere“: „Katze“ 100 Cent

„125. Geburtstag Bertolt Brecht“: 85 Cent (begleitend Ausgabe einer 20-Euro-MĂŒnze am 9. Februar 2023)

1. MĂ€rz

Serie „Tag der Briefmarke“: „Stralsund-Brief“ 85 Cent

„150. Geburtstag Max Reger“ 160 Cent

„100 Jahre Disney“ 85 Cent

„Blumengruß“ 70 Cent

6. April

Serie „Street Art“: „Low Bros – New Wave“ 85 Cent

Serie „U-Bahn-Stationen“: „Reinoldikirche Dortmund“ 70 Cent, „Wilhelm-Leuschner-Platz Leipzig“ 85 Cent

„175. Geburtstag Helene Lange“ 195 Cent

4. Mai

Serie „FĂŒr den Sport“: „Paralympischer Sport – Rollstuhlbasketball“ 85+40 Cent, „Paralympischer Sport – Para Leichtathletik“ 100+45 Cent, „Paralympischer Sport – Para Ski Alpin“ 160+55 Cent

Serie „Europa“: „Frieden – höchstes Gut der Menschheit“ 85 Cent

„Internationale Briefmarkenausstellung IBRA 2023“ 85 Cent

„Kirchen bewahren und beleben: Kirchenburg Walldorf/Werra“ 100 Cent

1. Juni

„100 Jahre Schleizer Dreieck“ 85 Cent

„Die Jugend gestaltet eine Briefmarke: Setz ein Zeichen fĂŒr Demokratie“ 85 Cent

„Special Olympics World Games Berlin 2023“ 95 Cent

„Natur schĂŒtzen – Überleben sichern!“ 160 Cent

6. Juli

Serie „LeuchttĂŒrme“: „Helgoland“ 70 Cent

Serie „Superhelden“: „Captain Marvel“ 85 Cent

„Ivenacker Eichen – Erstes Nationales Naturmonument“ 110 Cent

3. August

Serie „FĂŒr die Jugend“: MainzelmĂ€nnchen 85+40, 100+45, 160+55 Cent

Serie „Legenden der Pop-/Rockmusik“: „Jimi Hendrix“ 85 Cent

„70 Jahre Yad Vashem“ 85 Cent

7. September

Serie „Junge Wildtiere“: „Ziesel“ 160 Cent

Serie „Bekannte Videospiele“: N.N. 85 Cent

Serie „Superhelden“: „Iron Man“ 85 Cent

Serie „Zeitreise Deutschland“: N.N. 100 Cent

„400 Jahre Rechenmaschine Wilhelm Schickard“ 85 Cent (begleitend Ausgabe einer 20-Euro-MĂŒnze am 3. August 2023)

5. Oktober

„100. Geburtstag Bernhard Carl „Bert“ Trautmann“ 195 Cent

„100. Geburtstag Otfried Preußler“ 70 Cent

„100 Jahre Planetarium in Deutschland“ 95 Cent

„100 Jahre Rundfunk in Deutschland“ 275 Cent

„50 Jahre Maximilian-Kolbe-Werk“ 85 Cent

2. November

Serie „Weihnachten“: „Die Botschaft des Engels: Euch ist heute der Heiland geboren.“ 85+40 Cent

Serie „Deutsche Fernsehlegenden“: „Ein Herz und eine Seele“ 160 Cent

„100. Geburtstag Vicco von BĂŒlow“ 85 Cent (begleitend Ausgabe einer 20-Euro-MĂŒnze am 28. September 2023)

„100. Geburtstag Loriot“ 85 Cent

„Weihnachten“ 85 Cent (begleitend Ausgabe einer 25- Euro-MĂŒnze am 23. November 2023)

7. Dezember

Serie „Helden der Kindheit“: „KĂ€pt‘n BlaubĂ€r“ 85 Cent, „Pinocchio“ 100 Cent

„75 Jahre Allgemeine ErklĂ€rung der Menschenrechte“ 370 Cent

Stand: 29. November 2022