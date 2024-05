Informativ und aktuell: DBZ 10/2024

Die DBZ 10/2024 erscheint am 13. Mai 2024 ‚Äď hier Details zu Themen der Ausgabe:

Frankreichs Erstausgabe: Eine Nymphe auf Marke

Kurz nach Etablierung der Zweiten Republik in Frankreich unter Staatspr√§sident Louis Napol√©on Bonaparte entschloss man sich zur Ausgabe eigener franz√∂sischer Briefmarken, verbunden mit einer Postreform. Bereits am 1. Januar 1849 erschienen die ersten beiden Freimarken zu 20 Centimes und 1 Franc in den franz√∂sischen Post√§mtern zur Frankatur von Standardbriefen und gr√∂√üeren Portostufen. Die schlie√ülich sechs Werte zeigten C√©r√®s, die r√∂mische G√∂ttin des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit. Hinter den Kulissen wurde √ľber das Markenbild des neuen Staates rege diskutiert, wei√ü Michael Burzan: ab Seite 14.

Weltspiegel: Olympia und Smetana

Die Olympischen Spiele werfen ihre Schatten auch markentechnisch voraus: Luxemburg bringt eine Briefmarke zum Tanzsport Breakdance heraus ‚Äď erstmals dieses Jahr in Paris olympisch. Au√üer um Sport geht es in diesem Weltspiegel vor allem um Musik und Kultur ‚Äď der Komponist Bedrich Smetana und der K√ľnstler Iv√°n Szenes werden auf Briefmarken gew√ľrdigt, ab Seite 55.

Hintergrund:‚ÄąPark von Versailles, C√©r√®s-Becken. Die Insel des Sommers, in der Mitte eines achteckigen Beckens, √ľbers√§t mit Erntegarben, C√©r√®s und drei Liebende. ¬© Coyau, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org