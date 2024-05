Präsident für Muttertag

Seit 110 Jahren wird der Muttertag als offizieller Feiertag begangen, der sich ausgehend von den Vereinigten Staaten Amerikas um die Welt verbreitet hat. Am 8. Mai 1914 folgte der Kongress den langjährigen sozialen Initiativen von Ann Maria Reeves Jarvis (1832–1905) und ihrer Tochter Anna Marie Jarvis (1864–1948) zur Etablierung eines solchen Gedenktages. Schon vor und zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs hatte sich die Mutter ab 1858 für gemeinschaftliche Aktivitäten von Müttern in schwierigen Situationen als Arbeiterinnen und Angehörige von Soldaten zur Förderung des Friedens eingesetzt.

Nach ihrem Tod am 9. Mai 1905 verstärkte ihre Tochter –geboren vor 160 Jahren am 1. Mai 1864 – das Engagement für einen offiziellen Feiertag durch Briefe an einflussreiche Persönlichkeiten und Organisationen aus Politik, Wirtschaft, Kirchen und Sozialwesen. Gelegentlich verspottet („dann bräuchten wir auch einen Schwiegermüttertag“), fand sie mit den Jahren zunehmend Bestätigung und Zuspruch.

Als Erster erließ William E. Glasscock als Governeur von West Virginia in Charleston am 26. April 1910 eine Proklamation, dass Sonntag, der 8. Mai 1910, als „MOTHERS’ DAY“ begangen werden solle, mit einem Kirchgang, bei dem eine weiße Nelke zu tragen sei. Wörtlich verkündete er: „Der schöne Brauch, jedes Jahr einen Tag zu reservieren, um unsere Mütter angemessen zu ehren, sollte nicht aufgegeben oder vergessen werden. Unsere Jugendzeit mag vorbei sein, und die engeren Bande mit unserer Mutter mögen sich gelockert haben, aber kein Glied in der Kette der Zuneigung, die ihr Herz mit dem unseren verband, ist gebrochen, und wir denken heute an die Mutter, wie wir es immer taten, als das edelste, süßeste und beste aller Geschöpfe Gottes“ …

