Staatsstreich im roten Blütenmeer

Der 25. April 1974 war ein auf den ersten Blick völlig normaler Donnerstag. Außerhalb von Portugal ahnte vermutlich niemand, dass an diesem Tag innerhalb weniger Stunden der autoritäre „Estado Novo“ unter Marcelo Caetano weitgehend unblutig gestürzt werden würde… Armut und kaum Bildung, dazu eine reiche, schmale Oberschicht – diese unguten Bedingungen sind der Nährboden für Revolutionen. Im diktatorisch regierten Portugal kamen vor 50 Jahren noch kriegerische Konflikte mit den Kolonien dazu, die nach Unabhängigkeit strebten, während die heimische Wirtschaft schwächelte.

Am 25. April 1974 stürzten die Streitkräfte des Landes, die sich mit Intellektuellen verbündet hatten, die Regierung und bereiteten den Boden für eine demokratische Entwicklung. Reinhard Küchler beschreibt den Sturz des alten Systems in der DBZ 8/2024, die am 15. April 2024 erscheint. Abonnenten erhalten das Heft bereits etwas eher, können schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.