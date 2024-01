Briefmarken für die Spice Girls

in Europa und Übersee

by Marius Prill

Mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern sind die Spice Girls einer der erfolgreichsten Pop-Acts aller Zeiten. 30 Jahre ist es her, dass sich die fünf Frauen aufmachten, die Welt mit der Botschaft „Girl Power“ zu erobern.

Aus diesem Anlass veröffentlicht die britische Royal Mail am 11. Januar 2024 insgesamt 15 Sondermarken. Sie präsentieren die Mitglieder der Spice Girls und liefern Impressionen aus der schillernden Karriere der Band: Von der Rekorde brechenden Spicemania der 1990er-Jahre bis zu ihrem triumphalen Auftritt bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele im Jahr 2012.

Lesen Sie mehr über den spektakulären Werdegang der Spice Girls in Ihrem BMS 2/2024. Das Heft kommt am 26. Januar 2024 in die Läden. Abonnenten erhalten es schon einige Tage früher und sparen außerdem bares Geld.