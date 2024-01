MünzenMarkt 45 – ePaper

Vom 2. bis 4. Februar findet die weltweit größte Münzenmesse in Berlin statt: Die World Money Fair ’24. Mehr als 300 Aussteller aus 50 Ländern präsentieren auf der rund 9.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im Estrel Congress Center ihr numismatisches Sortiment.

In der neuen Ausgabe des MünzenMarkt stellen sich aus diesem Anlass renommierte Münzhändler und Auktionshäuser, Messeveranstalter, Prüfdienstleister und Prägestätten vor.

Außerdem erfahren Leser Faszinierendes aus der Geschichte der Numismatik: Wie entwickelte sich das Prägehandwerk in der römischen Münzstätte zur Zeit der Republik, in der Münzstätte der Vereinigten Staaten von Amerika in Philadelphia und in der Münzstätte von Segovia? Spannende Beiträge geben Einblick in die Arbeit der Bergwerke von Melle und das Leben Bernhard Beheims, dem Erfinder des Talers.

Mehr dazu lesen Sie in der neuen Ausgabe des MünzenMarkt, der den aktuellen Ausgaben des BRIEFMARKEN SPIEGEL und der DEUTSCHEN BRIEFMARKEN-ZEITUNG beiliegt.

Alle Artikel des neuen Heftes finden Sie auch hier in unserem ePaper. Sie können Ihren MünzenMarkt 45 in Papierform auch bei unserem Vertrieb unter 0551 / 901-520 oder per E-Mail bestellen und erhalten ihn dann kostenlos direkt nach Hause geschickt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen des neuen MünzenMarkt 45.