MesseMagazin Ulm 2023 – ePaper

Es ist wieder Messe-Zeit: Von Donnerstag, 26. Oktober, bis Sonnabend, 28. Oktober 2023, öffnet die Internationale Briefmarken-Börse (IBB) 2023 in Ulm ihre Tore. In Halle 1 und Halle 2 der Ulm-Messe sind Besucherinnen und Besucher aus nah und fern willkommen. An diesen drei Tagen dreht sich dort wieder alles ums Briefmarkensammeln.

Nach dem gelungenen Debüt im vergangenen Jahr findet die Internationale Briefmarken-Börse nun zum zweiten Mal am neuen Standort in der sympathischen Donaustadt Ulm statt.

Mehr dazu lesen Sie in der neuen Ausgabe des MesseMagazins Ulm, das der aktuellen Ausgabe des BRIEFMARKEN SPIEGEL beiliegt.

Alle Artikel des neuen Heftes finden Sie auch hier in unserem ePaper. Sie können Ihr MesseMagazin Ulm in Papierform auch bei unserem Vertrieb unter 0551 / 901-520 oder per E-Mail bestellen

