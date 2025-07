Neuheiten Juli 2025: Architektur und Geschichte, Natur und Comics

Am 3. Juli 2025 erscheinen die neuen Sondermarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post.

Historische Bauwerke in Deutschland: Speicherstadt Hamburg

Im Rahmen seiner Ausgabe vom 3. Juli 2025 ver√∂ffentlicht das Bundesministerium der Finanzen seine vierte Kryptobriefmarke. Wie ihre Vorg√§nger, die am 2. November 2023 das Brandenburger Tor (MiNr. 3796, selbstklebend MiNr. 3801) (siehe DBZ 21/2023), am 6. Juni 2024 den K√∂lner Dom (MiNr. 3832, selbstklebend MiNr. 3836) (siehe DBZ 10/2024) und am 10. Oktober 2024 Schloss Neuschwanstein (MiNr. 3855, selbstklebend MiNr. 3860) (siehe DBZ 19/2024) zeigten, geh√∂rt die Marke zur Serie ‚ÄěHistorische Bauwerke in Deutschland‚Äú. Sie pr√§sentiert die Speicherstadt Hamburg.

Der Lagerhaus-Komplex in der norddeutschen Handels- und Hafenstadt entstand zwischen 1885 und 1927 auf den Elbinseln Kehrwieder und Wandrahm. Er umfasste 24 Speicherbl√∂cke mit einer Lagerfl√§che von 300 000 Quadratmetern. Hinzu kamen Kontorgeb√§ude, Geb√§ude f√ľr B√ľros, Stra√üen und Wasserstra√üen (niederdeutsch ‚ÄěFleete‚Äú).

Nach Zerst√∂rungen im Zweiten Weltkrieg wurde die Speicherstadt wieder aufgebaut. Seit 1991 steht sie unter Denkmalschutz. Die UNESCO (United Nations Scientific Organization) nahm sie unter der Bezeichnung ‚ÄěSpeicherstadt und Kontorhausviertel mit Chilehaus‚Äú in die Liste des Weltkulturerbes auf.

Beim Chilehaus handelt es sich um ein seit 1983 denkmalgesch√ľtztes Kontorhaus, das im Kontorhausviertel der Hamburger Altstadt in der Fischertwiete 2 steht. Unter der √Ągide des Architekten Fritz H√∂ger wurde es zwischen 1922 und 1924 gebaut und hat zehn Stockwerke. Auftraggeber war der Hamburger Kaufmann Henry Brarens Sloman, der in Chile durch den Handel mit Salpeter, Bestandteil von Schwarzpulver und Mittel zur Haltbarmachung von Lebensmitteln, zu Reichtum gelangte.

Auch das Motiv des vierten Werts aus der Serie ‚ÄěHistorische Bauwerke in Deutschland‚Äú entwarf eine K√ľnstliche Intelligenz (KI). Bearbeitet wurde es vom Grafiker Jan-Niklas Kr√∂ger. Als Kryptobriefmarke verf√ľgt das physische Postwertzeichen √ľber ein digitales Pendant: ein NFT (Non-Fungible Token), d. h. ein Einzelst√ľck.

Ab 3. Juli 2025 ist die Marke ‚ÄěSpeicherstadt Hamburg‚Äú in Booklets vier verschiedener Farben auch selbstklebend erh√§ltlich. Die NFTs entsprechen den Farben der Booklets. Wenn man ein Booklet beim Service- und Versandzentrum der Post in Weiden, Bayern, bestellt, l√§sst sich die Farbe nicht w√§hlen, sondern sie wird zugeteilt.

Entwurf: Jan-Niklas Kröger, Speicherstadt Hamburg, interpretiert von einer KI, Speicherstadt: DALL-E, Ziffern Nominal: © ConstantinVonavi/shutterstock.com

Ersttag: 3. Juli 2025

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3914, 3917 (selbstklebend), MH 132

Philotax-Nr.: 3789, 3792 (selbstklebend), MH 292

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105541, 150305541

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschedé Stamps, Haarlem

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: rot-braun, ‚ÄěKI: K√úNSTLICHE INTELLIGENZ‚Äú

Nationale Naturmonumente: Weltenburger Enge

Zwischen der niederbayerischen Stadt Kelheim und dem Benediktinerkloster Weltenburg verläuft auf einer Strecke von etwa 5,5 Kilometern der Donau die Weltenburger Enge. Während der Eiszeit durchbrach dort ein Nebenfluss der Donau, der Neuburger Fluss, das Land.

Die Weltenburger Enge gilt seit dem 1. M√§rz 2020 als Nationales Naturmonument. Bereits K√∂nig Ludwig I. erkl√§rte sie 1840 zum bayerischen Naturschutzgebiet. Ab 1938 stellte die Weltenburger Enge ein Biotop-/Artenschutzgebiet dar. 2022 wurde sie mit dem Naturschutzgebiet Hirschberg und Altm√ľhlleiten zum Naturschutzgebiet Weltenburger Enge, Hirschberg und Altm√ľhlleiten zusammengeschlossen.

Seit 2010 definiert Paragraf 24 des Bundesnaturschutzgesetzes ‚ÄěGebiete, die 1. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, kulturhistorischen oder landeskundlichen Gr√ľnden und 2. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Sch√∂nheit von herausragender Bedeutung sind‚Äú als Nationale Naturmonumente. Neben der Weltenburger Enge stellen die Bruchhauser Steine, das Gr√ľne Band in Th√ľringen und die Kluterh√∂hle sowie das Gr√ľne Band Sachsen-Anhalt, das Gr√ľne Band Brandenburg und das Gr√ľne Band in Hessen Nationale Naturmonumente dar.

Beim Gr√ľnen Band handelt es sich um einen 1393 Kilometer langen und zwischen 50 und 200 Meter breiten Gel√§ndestreifen an der ehemaligen Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Das Gr√ľne Band stellte eine Sondermarke vom 2. M√§rz 2020 vor (MiNr. 3529, selbstklebend MiNr. 3533) (siehe DBZ 5/2020).

Am 6. Juli 2023 erschien eine deutsche Sondermarke mit dem Titel ‚ÄěIvenacker Eichen ‚Äď Erstes Nationales Naturmonument‚Äú (MiNr. 3775) (siehe DBZ 13/2023). Der Wald in Mecklenburg-Vorpommern erhielt am 4. August 2016 als erstes Gebiet den Status eines Nationalen Naturmonuments.

Entwurf: Marvin H√ľttermann, nexd, Stahlstich: Die Lange Wand bei Wittenburg. In: Die malerischen und romantischen Donaul√§nder. Bestand der Th√ľringer Universit√§ts- und Landesbibliothek Jena

Ersttag: 3. Juli 2025

Wert: 180 Cent

Michel-Nr.: 3915, Block 95

Philotax-Nr.: 3790, Block 94

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151906056

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 46,40 x 34,60 mm (Marke), 120,00 x 80,00 mm (Block)

Papier: gestrichenes, weißes,fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Superhelden: Superman

Nach Spider Man am 7. Juli 2022 (MiNr. 3697) (siehe DBZ 14/2022) und Black Panther am 6. Oktober 2022 (MiNr. 3720) (siehe DBZ 20/2022), Iron Man am 7. September 2023 (MiNr. 3784) (siehe DBZ 18/2023) und Captain Marvel am 2. November 2023 (MiNr. 3797) (siehe DBZ 21/2023) sowie Hulk am 1. August 2024 (MiNr. 3847) (siehe DBZ 15/2024) und Black Widow am 10. Oktober 2024 (MiNr. 3856) (siehe DBZ 19/2024) zeigt eine Sondermarke Superman. Seinen ersten Auftritt feierte der Superheld im Heft ‚ÄěAction Comics # 1‚Äú des Comic-Verlags DC (Detective Comics). Es erschien am 18. April 1938.

Die Figur Superman stammt vom Planeten Krypton. Seine Eltern schickten ihn in einem Raumschiff zur Erde, kurz bevor der Planet durch eine Umweltkatastrophe zerstört wurde. In der Gemeinde Smallville, die in den meisten Superman-Geschichte im amerikanischen Bundesstaat Kansas angesiedelt ist, findet ihn das Ehepaar Martha und Jonathan Kent. Auf ihrer Farm wächst der Junge als Clark Kent auf.

Im Lauf seiner Kindheit entwickelt Clark, wie alle Bewohner Kryptons, √ľbernat√ľrliche F√§higkeiten: Er ist au√üergew√∂hnlich stark und kann fliegen. Gewehrkugeln prallen an seinem K√∂rper ab. Mit den Augen sendet er R√∂ntgenstrahlen aus.

Clarks Adoptiveltern raten ihm, seine au√üergew√∂hnlichen F√§higkeiten geheim zu halten und f√ľr gute Zwecke einzusetzen. Um w√§hrend seiner Heldentaten nicht erkannt zu werden, kreiert er eine zweite Identit√§t als Superman, zu erkennen am rot-blauen Kost√ľm mit einem gro√üen ‚ÄěS‚Äú auf der Brust.

Der erwachsene Clark Kent arbeitet als Journalist des Daily Planet. Die Zeitung ist in der fiktiven Stadt Metropolis ans√§ssig. In Abgrenzung zum furchtlosen Superman gibt sich Clark sch√ľchtern und ungeschickt. Insbesondere seine Kollegin Lois Lane, f√ľr¬† die er romantische Gef√ľhle hegt, muss Clark t√§uschen. Tragischerweise ist sie Clarks heldenhaftem Alter Ego verfallen.

Geschaffen wurde Superman vom Autor Jerome ‚ÄěJerry‚Äú Siegel (1914‚Äď1996) und vom Zeichner Joseph ‚ÄěJoe‚Äú Shuster (1914‚Äď1992). Die beiden lernten sich in Cleveland, Ohio, an der Glenville High School kennen. Nach dem Schulabschluss verkaufte das Duo Siegel/Shuster Geschichten √ľber die Figur Doctor Occult an den New Yorker Comic-Verlag National Allied Publications.

1935 vom Autor Malcolm Wheeler Nicholson gegr√ľndet, ging er zwei Jahre sp√§ter in das Unternehmen DC Comics √ľber. Zu den Charakteren des Verlags z√§hlen Batman und Wonder Woman, Green Lantern und Flash.

Im Zuge des ersten Superman-Comics verkauften Shuster und Siegel ihre Rechte an DC Comics. Klagen, mit denen sie die Rechte zur√ľck erobern wollten, scheiterten. 1976 gew√§hrte ihnen DC Comics eine j√§hrliche Pension.

Entwurf: Jan-Niklas Kr√∂ger, Bildrechte ¬© & ‚ĄĘ DC (s25)

Ersttag: 3. Juli 2025

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3916

Philotax-Nr.: 3791

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105547

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: schwarze und graue Punkte auf weißem Grund

