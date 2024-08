Neuheiten August 2024: Dauer- und Jugendmarken, Comics und Wissenschaft

Am 1. August 2024 erscheinen die neuen Sondermarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post.

Welt der Briefe: Briefpfau

Mit einem Wert zu 15 Cent setzt die Post ihre aktuelle Dauermarkenserie im Rahmen der Ausgabe vom 1. August 2024 fort. Bettina Walter kreierte f√ľr das Motiv einen Briefpfau. Wie bei ihren fr√ľheren Kreationen, etwa der Briefperle (MiNr. 3702), der Briefm√ľhle (MiNr. 3703), dem Briefbaum (MiNr. 3704) und der Ballonpost (MiNr. 3705) vom 4. August 2022, verkn√ľpfte die Grafikerin in surrealistischer Manier Dinge, die √ľblicherweise nichts miteinander zu tun haben. Die aufgerichtete Schleppe des Briefpfaus besteht aus Briefumschl√§gen, statt aus Federn.

Im Folienblatt mit der Michel-Nummer 137 ist die neue Dauermarke auch selbstklebend erhältlich (siehe Seite 7 Ihrer DBZ 14/2024).

Entwurf: Bettina Walter

Ersttag: 1. August 2024

Wert: 15 Cent

Michel-Nr.: 3843, 3849 (selbstklebend), FB 137

Philotax-Nr.: 3718, 3724 (selbstklebend)

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 150909109, postfrisch: 152308501 (FB 137 postfrisch), 008501EW5 (FB 137 gestempelt)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 31,80 x 30,13 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Gr√ľnt√∂ne des Motivs

F√ľr die Jugend: Reptilien ‚Äď √Ėstliche Smaragdeidechse, Ringelnatter, Sumpfschildkr√∂te

Die Jugendmarken befassen sich im Jahr 2024 mit Reptilien. Der Erlös der drei Zuschlagsmarken fließt an die Stiftung Deutsche Jugendmarke e. V.

Mit einer L√§nge von bis zu 40 Zentimetern stellt die √Ėstliche Smaragdeidechse, lateinisch ‚ÄěLacerta viridis‚Äú, die gr√∂√üte aller Eidechsenarten in Mitteleuropa dar. In Deutschland wird sie als vom Aussterben bedroht eingestuft.

W√§hrend junge Tiere eine br√§unliche Farbe haben, nehmen erwachsene Exemplare eine braungr√ľne oder gelbe sowie gras- und smaragdgr√ľne Gestalt an. Auf dem hell gelblichen oder gr√ľnlichen Bauch sowie auf dem R√ľcken von Smaragdeidechsen befinden sich kleine dunkle Punkte. W√§hrend der Paarungszeit leuchtet der Bereich des Kinns, der Kehle und des Halses bei M√§nnchen, selten auch bei Weibchen, t√ľrkis, gr√ľnblau oder strahlend blau.

Zwar kommt keine Schlangenart in Deutschland so oft vor wie die Ringelnatter, lateinisch ‚ÄěNatrix natrix‚Äú, nichtsdestotrotz gilt sie als gef√§hrdet. Die ungiftigen Reptilien werden zwischen 80 und 120 Zentimeter lang. Ringelnattern weisen eine hell- oder dunkelgraue, olivfarbene oder br√§unliche Farbe auf. Oft tragen sie auf dem R√ľcken dunkle L√§ngsstreifen. Das deutlichste Erkennungsmerkmal von Ringelnattern sind zwei helle Flecken in der Form eines Halbmondes hinter dem Kopf.

Bei der Europ√§ischen Sumpfschildkr√∂te, ‚ÄěEmys orbicularis‚Äú, handelt es sich um die einzige Schildkr√∂tenart, die in Europa vorkommt. Ihr bis zu 20 Zentimeter langer ovaler R√ľckenpanzer ist wie Kopf, Hals und Beine br√§unlich-schwarz und mit gelben Strichen oder Punkten versetzt.

Das Markenheft mit der Michel-Nummer 129 enthält einen Zusammendruck der drei nassklebenden Jugendmarken vom 1. August 2024. Außerdem ist der Zusammendruck ohne den linken Rand des Markenhefts erhältlich (siehe Seite 4 Ihrer DBZ 15/2024).

Entwurf: pro concept, Bilder © Midjourney

Ersttag: 4. Juli 2024

Wert: 85 + 40 Cent (√Ėstliche Smaragdeidechse), 100 + 45 Cent (Ringelnatter), 160 + 55 Cent (Europ√§ische Sumpfschildkr√∂te)

Michel-Nr.: 3844‚Äď3846, MH 129, W 176 (85 + 40 Cent und 100 + 45 Cent), W 177 (85 + 40 Cent, 100 + 45 Cent und 160 + 55 Cent), W 178 (100 Cent und 160 Cent)

Philotax-Nr.: 3719‚Äď3721

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151300112 (85 + 40 Cent), 151300113 (100 + 45 Cent), 151300114 (160 +55 Cent), 151300118 (Zusammendruck postfrisch), 000118EW5 (Zusammendruck gestempelt, 151300119 (MH 129 postfrisch), 000119EW5 (MH 129 gestempelt)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschedé Stamps, Haarlem

Größe: je 55,00 x 30,00 mm, 130 x 83 mm (MH 129), 256,00 x 80,00 mm (Zusammendruck)

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier

DP II

Bogenrandgestaltung: jeweils ‚ÄěGutes tun Mit Briefmarken helfen‚Äú, Ausschnitte der Reptilienk√∂rper in den Markenmotiven

Superhelden: Hulk

Aufgrund seiner Erfahrungen als Kind eines gewaltt√§tigen Vaters, unterdr√ľckt der au√üergew√∂hnlich intelligente, zur√ľckhaltende Neurophysiker Dr. Bruce Banner negative Emotionen. Bei einem Bombentest wird er versehentlich Gammastrahlung ausgesetzt, als er dem ungeplanterweise anwesenden Teenager Rick Jones das Leben rettet. Hulk, sein Alter Ego, entsteht.

Wann immer etwas seinen Zorn erregt, mutiert Banner fortan zum muskelbepackten gr√ľnen Riesen. Mit √ľbermenschlicher Kraft ausgestattet, lebt Hulk unkontrolliert und explosiv die Agressionen aus, die Banner in seinem Alltag negiert. Der Wissenschaftler ger√§t im Zuge seiner regelm√§√üigen Verwandlungen und Ausbr√ľche immer wieder in Schwierigkeiten und versucht, die Kontrolle √ľber seine zweite Identit√§t.

Die Post w√§hlte die Figur Hulk als Motiv einer neuen Sondermarke ihrer Reihe √ľber Heldenfiguren aus Comics und Filmen. Wie Spiderman, Iron Man, Black Panther und Captain Marvel, stammt er aus dem Verlag Marvel.

Hulk feierte sein Debut im Heft ‚ÄěThe Incredible Hulk # 1‚Äú von 1962. Erdacht wurde er von Stan Lee und Jack Kirby, den f√ľhrenden Zeichnern und Autoren bei Marvel.

In der 1978 produzierten Fernseherie ‚ÄěThe Incredible Hulk‚Äú √ľbernahm der Schauspieler Bill Bixby die Rolle des Dr. Bruce Banner. Der Bodybuilder Lou Ferrigno mimte den Part des Hulk.

2003 und 2008 entstanden Kinofilme √ľber Hulk. Auch in den Streifen √ľber The Avengers, das Team aus Marvel Superhelden, spielte er 2012 und 2015 sowie 2017, 2018 und 2019 eine Rolle.

Entwurf: Thomas Steinacker, Jan-Niklas

Kröger © 2024 Marvel

Ersttag: 1. August 2024

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3847

Philotax-Nr.: 3722

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105501

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschedé Stamps, Haarlem

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: wei√ü, graue Streifen, ‚Ä쬩 2024 Marvel‚Äú

150. Geburtstag von Carl Bosch

1931 erhielt Carl Bosch gemeinsam mit seinem Kollegen Friedrich Bergius von der K√∂niglich Schwedischen Akademie der Wissenschaften ‚Äěf√ľr ihre Verdienste um die Entdeckung und Entwicklung der chemischen Hochdruckverfahren‚Äú den Nobelpreis f√ľr Chemie. Er wurde am 27. August 1874 als Sohn des Ingenieurs Robert Bosch in K√∂ln geboren.

Ab 1894 studierte Bosch Maschinenbau an der Technischen Hochschule Charlottenburg. 1898 promovierte er an der Universität Leipzig im Bereich Organische Chemie.

Als Angestellter der Badischen Anilin- und Sodafabrik (BASF) in Ludwigshafen f√ľhrte Bosch die Arbeiten des an der Technischen Hochschule Karlsruhe t√§tigen Chemikers Franz Haber fort, um eine Methode zur industriellen Amoniakgewinnung zu finden: Das Haber-Bosch-Verfahren erm√∂glichte die massenhafte Produktion von Stickstoffd√ľnger.

1925 wurde Bosch Vorstandsvorsitzender der Interessengemeinschaft Farbenindustrie AG (I. G. Farben), zehn Jahre später Aufsichtsrats- und verwaltungsratsvorsitzender des Unternehmens. Er starb am 26. April

1940.

Entwurf: Andreas Ahrens

Ersttag: 1. August 2024

Wert: 160 Cent

Michel-Nr.: 3848

Philotax-Nr.: 3723

Bestellnr. Service- und Versandzentrum Weiden: 151105507

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 46,40 x 34,60 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Farben des Markenmotivs, blasse weiße Linien

Abbildungen: © Deutsche Post AG