Neuheiten September 2023: Tiere, Kunst und Comics, Geschichte und Mathematik

Am 7. September 2023 erscheinen die neuen Sondermarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post.

Junge Wildtiere: Ziesel

Ziesel leben vor allem in Asien und Nordamerika. In Deutschland ist der Europ√§ische Ziesel, lateinisch ‚ÄěSpermophilus citellus‚Äú, seit den 1980er-Jahren ausgestorben. Die Erdh√∂rnchen halten sich in steppenartigen Graslandschaften auf. Ihre Baue verlassen sie innerhalb eines Radius von 80 Metern, um Gr√§ser und Kr√§uter, Samen und Wurzeln in ihren Backentaschen zu sammeln.

Von M√§rz bis Mai, nach dem Winterschlaf, paaren sich Ziesel. Durchschittlich f√ľnf Junge kommen nach 25 Tagen zur Welt.

Entwurf: Jennifer Dengler, Abbildung © Achim Schumacher / www.as-naturfotografie.de

Ersttag: 7. September 2023

Wert: 160 Cent

Michel-Nr.: 3782

Philotax-Nr.: 3666

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151105464

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security-Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: beige, Violetttöne

Street Art: MadC ‚Äď Past and Future

Die Deutsche Post stellt in ihrer gleichnamigen Serie regelm√§√üig Street Art-K√ľnstler und ihre Arbeiten vor. Dabei handelt es sich um Kunst im √∂ffentlichen Raum, die thematisch oder √§sthetisch an ihre Umgebung ankn√ľpft, spezielle r√§umliche Elemente anders als gew√∂hnlich in Szene setzt oder auf die Nutzer und Bewohner st√§dtischer Orte eingeht.

Das Wandgem√§lde, ‚ÄěMural‚Äú, ‚ÄěPast and Future‚Äú von MadC alias Claudia Walde entstand 2018 auf einem Haus in der Spichererbergstra√üe, die in der Innenstadt Saarbr√ľckens und nahe des saarl√§ndischen Landtags und des Saarbr√ľcker Schlosses liegt. Es war Teil des Kunstprojekts The Urban Art-Walk, das diverse K√ľnstler einlud, Murals anzufertigen.

‚ÄěPast and Future‚Äú weist typische Stilmittel von MadC auf: Ausgehend von der Energie und Dynamik des Graffiti, arbeitet die K√ľnstlerin mit Acryl- und Aquarellfarben sowie Leinwand und Pinsel.

MadC studierte Grafikdesignerin an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle sowie dem Central Saint Martins College in London. Ihre Murals fertigte sie bereits in Spanien, S√ľdafrika und Mexiko, Hongkong, Tschechien und Schweden, in den USA, Gro√übritannien und Irland sowie in den Niederlanden, in Polen, Frankreich, Griechenland und im Libanon an. MadC arbeitete f√ľr das Sinkka Museum in Kerava, die Londoner Dulwich Gallery und Museum Reinhard Ernst sowie im Rahmen des Mural Arts Program in Philadelphia.

Verbanden viele Menschen Graffitis fr√ľher mit unerlaubt an Fassaden und Br√ľcken gespr√ľhten Schriftz√ľgen, jugendlichem Aufbegehren und sozialem Protest, gelten sie heute als etablierter Teil des Kunstbetriebes. Street-Art-K√ľnstler erhalten von St√§dten Auftr√§ge, gegen Honorar √∂ffentliche Orte wie Hausw√§nde und U-Bahn-Stationen mit gro√üen, aufwendigen Werken zu versch√∂nern.

Entwurf: Bettina Walter

Ersttag: 7. September 2023

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3783

Philotax-Nr.: 3667

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151105463

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Enschedé Stamps B.V., Haarlem

Größe: 46,40 x 34,60 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: ‚ÄěSTREET ART‚Äú, Auschnitte des Kunstwerks im Motiv

Superhelden: Iron Man

Iron Man ist die dritte Comic-Figur des Verlags Marvel, derer sich die Deutsche Post in ihrer Serie ‚ÄěSuperhelden‚Äú annimmt. Seinen ersten Auftritt hatte er im M√§rz 1963, als der Comic ‚ÄěTales of Suspense #39″ erschien. Seit 2008 kamen drei Filme in die Kinos, bei denen Robert Downey Jr. die Hauptrolle √ľbernahm.

Hinter Iron Man verbirgt sich der Ingenieur, Physiker und Milliardär Tony Stark: Nach einer Verletzung, die ihm

sein Widersacher Wong-Chu beibrachte, entwickelte er eine R√ľstung, die ihm zum Beispiel die F√§higkeit verleiht, zu fliegen. Als Iron Man setzt er sie ein, um die Welt vor Verbrechern zu sch√ľtzen. Von seiner geheimen Identit√§t wissen nur wenige Verb√ľndete, etwa der Chauffeur Harold Hogan und die Sekret√§rin Virginia Potts.

Geschaffen wurde Iron Man von Stan Lee und Larry Lieber, Don Heck und Jack Kirby. Zusammen mit den Marvel Charakteren Thor, Ant-Man, Wasp und Hulk bildet er das Superhelden-Team der Avengers.

Entwurf: Thomas Steinacker, Jan-Niklas

Kröger, Abbildung © 2023 Marvel

Ersttag: 7. August 2023

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3784

Philotax-Nr.: 3668

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151105465

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Enschedé Stamps B.V., Haarlem

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II weiß

Bogenrandgestaltung: weiß, Pfeile in Grautönen

Zeitreise Deutschland: Frauenkirche

Die Sondermarkenserie ‚ÄěZeitreise Deutschland‚Äú zeigt wie sich Bauwerke und Orte im Lauf der Zeit ver√§ndert haben. Daf√ľr werden in einem Motiv zwei Aufnahmen aus verschiedenen Zeiten pr√§sentiert.

Am 7. September 2023 geht es um die Frauenkirche in Dresden, der Hauptstadt des Bundeslandes Sachsen. Neben der Semperoper und dem Zwinger handelt es sich beim barocken Bauwerk um das bedeutendste Wahrzeichen Dresdens. Zwei Fotos von 1957 und 2015 stellen sie dar: Zerstört durch die Bombenangriffe der britischen und amerikanischen Luftwaffen während des Zweiten Weltkriegs sowie nach dem Wiederaufbau, der von 1993 bis zum Jahr 2005 dauerte.

Die Frauenkirche in ihrer bekannten Form wurde zwischen 1726 und 1743 errichtet. Bereits zwischen dem 11. und 15. Jahrhundert befanden sich an ihrem Ort Vorgänger-Kirchen. Die Weihe erfolgte am 28. Februar 1734. Zwei Jahre später konzertierte Johann Sebastian Bach an der Orgel der Frauenkirche.

Entwurf: Thomas Steinacker, Jan-Niklas Kröger

Ersttag: 7. September 2023

Wert: 100 Cent

Michel-Nr.: 3785

Philotax-Nr.: 3669

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151105466

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck der Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: wei√ü, ‚ÄěZeitreise‚Äú, Jahreszahlen

400 Jahre Rechenmaschine Wilhelm Schickard

Um die Arbeit mit den vier Grundrechenarten, Addition und Subtraktion, Multiplikation und Division, zu erleichtern, entwickelte der Astronom und Mathematiker Wilhelm Schickard 1592‚Äď1635) eine Maschine. 400 Jah-

re sp√§ter w√ľrdigt eine Sondermarke seine Erfindung.

Wilhelm Schickard kam im Baden-W√ľrttembergischen Herrenberg zur Welt. Er studierte Theologie, arbeitete als Diakon in N√ľrtingen und unterrichtete Hebr√§isch an der Universit√§t T√ľbingen.

In seiner Rechenmaschine verband sich Schickhards Interesse an den Naturwissenschaften, das durch die Bekanntschaft mit dem Astronomen, Physiker und Mathematiker Johannes Kepler (1571‚Äď1630) verst√§rkt wurde, mit seinem Bem√ľhen, didaktische Methoden und mechanische Hilfsmittel zu entwickeln, die der Veranschaulichung f√ľr Sch√ľler dienten.

Schickard verlor seine drei T√∂chter und seine Ehefrau durch die Pest, bevor er selbst und sein Sohn der Infektionskrankheit in T√ľbingen erlagen.

Entwurf: Luzia Hein

Ersttag: 7. September 2023

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3786

Philotax-Nr.: 3670

Bestellnr. Deutsche Post Multikanalvertrieb: 151105467

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Rechtecke, Kreise und Formen in den Farben des Motivs

Abbildungen: Deutsche Post