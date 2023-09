2024 findet die „PHILA ESSEN“ statt

Nach dem großartigen Erfolg der IBRA 2023 kam die Ankündigung vom Ende der Internationalen Briefmarkenmesse Essen für viele wie ein Schock. Der langjährige Veranstalter verzichtete aus wirtschaftlichen Erwägungen auf eine Fortführung.

Nach Rücksprache mit wichtigen Partnern, wie dem Händlerverband APHV, dem Auktionatorenverband BDB, zahlreichen persönlichen Gesprächen sowie Diskussionen in bekannten Internetforen war bald klar: Die Briefmarkenmesse in Essen darf aus dem philatelistischen Terminkalender nicht verschwinden! Der Vorstand des Bundes Deutscher Philatelisten berief daraufhin eine Arbeitsgruppe. Mit der „Grand Hall“ auf dem Gelände der Zeche Zollverein hat diese nun einen Partner gefunden, um die philatelistische Tradition in Essen fortzuführen: Am Essener Philatelie-Wochenende, dem 3. und 4. Mai 2024, findet erstmals die „PHILA ESSEN“, die Briefmarkenbörse im Ruhrgebiet, statt. Am langjährigen Erfolgsmodell hält man fest: Händlerbörse, Argen-Stände, Seminarprogramm und Briefmarkenausstellung. Damit bleibt Essen für alle Philatelisten weiterhin ein attraktives Reiseziel.

Wichtig ist nun, dass Händler sowie Argen mitmachen und ihre Teilnahme ankündigen. Als Ansprechpartnerin für alle Aussteller steht ab sofort Frau Claudia Casanova, E-Mail claudia.casanova@bdph.de, bereite. Weitere Informationen über die neue „PHILA ESSEN“ sowie Möglichkeiten zur Beteiligung finden Interessierte auf einer eigenen Website unter www.phila-essen.de.