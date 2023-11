Keine Neuauflage der Briefmarkenmesse Essen

Nach der erfolgreichen IBRA 2023¬† in Essen hatte die Meldung, dass die Briefmarkenmesse Essen nicht weitergef√ľhrt wird, f√ľr gro√üe Entt√§uschung gesorgt. Um das f√ľr die Philatelie wichtige Ereignis weiterhin durchf√ľhren zu k√∂nnen, bildete der Bund Deutscher Philatelisten (BDPh) daraufhin in enger Abstimmung mit dem Bundesverband des Deutschen Briefmarkenhandels APHV eine Arbeitsgruppe. Anfang September 2023 wurde dann ein alternatives Konzept unter dem Titel ‚ÄěPhila Essen‚Äú und einem neuen Veranstaltungsort in der Zeche Zollverein vorgestellt. Wie der BDPh heute, am 24. November 2023 mitteilte, hat sich dieses Konzept offenbar nicht als tragf√§hig erwiesen.

Nicht gen√ľgend Aussteller

So hei√üt es in der Mitteilung: ‚ÄěLeider erwies sich das neue Angebot aus verschiedenen Punkten als nicht attraktiv genug, sodass es nicht gelungen ist, bis Ende November 2023 eine ausreichende Anzahl von Ausstellern zu gewinnen, um die Veranstaltung ohne gr√∂√üere Verlustrisiken durchzuf√ľhren. Der BDPh-Vorstand ist daher in enger Abstimmung mit dem Vorstand des APHV zur Erkenntnis gekommen, dass eine Durchf√ľhrung einer Nachfolgeveranstaltung f√ľr die Briefmarkenmesse Essen im Jahr 2024 nicht realistisch ist. Aus diesem Grund ziehen sich alle Beteiligten von diesem Vorhaben zur√ľck. Der Vorstand des BDPh und des APHV bedanken sich bei allen, die sich f√ľr die Durchf√ľhrung der Messe in Essen engagiert haben, und bedauern, hier keine bessere Nachricht abgeben zu k√∂nnen.‚Äú