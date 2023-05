Messeganzsachen zur IBRA

in Deutschland

by Harald Kuhl

Zur Internationalen Briefmarkenausstellung IBRA, die ab morgen vom 25. bis 28. Mai 2023 in der Essener Grugahalle stattfindet, gibt die Deutsche Post zwei Messeganzsachen mit Erstverwendungstag 4. Mai 2023 heraus: Eine ist mit einem Werteindruck von 85 Cent f√ľr den Inlandsversand versehen und eine zweite mit 1,10 Euro f√ľr den Auslandsversand. Beide Briefumschl√§ge aus ungestrichenem Sonderganzsachenpapier haben das Format 162 mal 114 Millimeter, wurden von der Deutschen Philatelie Service GmbH, Wermsdorf, gestaltet und im mehrfarbigen Offsetdruck produziert. Die IBRA-Messeganzsache ‚ÄěInland‚Äú tr√§gt als Wertstempel die 85-Cent-Sondermarke ‚ÄěInternationale Briefmarkenausstellung IBRA 2023‚Äú, die ebenfalls am 4. Mai 2023 erscheint. Der Schmuckzudruck auf der linken Seite der Ganzsache zeigt auf einem Foto eine Nachtansicht des Messegel√§ndes mit der Essener Grugahalle sowie das Logo der Briefmarkenmesse.

Auch in Weiden bestellbar

Wer nicht auf der IBRA sein kann und die Belege mit den dort erh√§ltlichen Sonderstempeln versehen lassen kann: Postfrische Exemplare dieser Messeganzsache sind zum St√ľckpreis von 1,20 Euro unter der Produktnummer 152200530 bei der Versandstelle in Weiden (Telefon 0961 3818 ‚Äď 3818) bestellbar. Dort gibt es unter der Produktnummer 00530EW5 zudem gestempelte Exemplare, wobei hierf√ľr ausschlie√ülich der ‚ÄěErstverwendungsstempel Bonn‚Äú verwendet wird. Bitte beachten: Die Deutsche Post weist ausdr√ľcklich darauf hin, dass eine Stempelung dieser Messeganzsache durch die Stempelstellen mit den Ersttagsstempeln der motivgleichen nassklebenden Sondermarke nicht m√∂glich ist, auch wenn f√ľr diese wie im vorliegenden Fall der gleiche Erstverwendungstag gilt.

Die IBRA-Messeganzsache ‚ÄěAusland‚Äú tr√§gt als Wertstempel die 110-Cent-Sondermarke ‚ÄěSehensw√ľrdigkeiten in Deutschland ‚Äď Zeche Zollverein‚Äú (MiNr. 3739), die am 5. Januar 2023 erschienen ist. Der Schmuckzudruck auf der linken Seite dieser Messeganzsache zeigt eine Ansicht der Zeche Zollverein sowie die Logos der Veranstaltung. Postfrische Exemplare sind unter der Produktnummer 152200536 zum St√ľckpreis von 1,50 Euro bei der Versandstelle in Weiden bestellbar. Dort gibt es zum gleichen Preis unter der Produktnummer 00536EW5 ebenfalls gestempelte Exemplare, wobei erneut ausschlie√ülich der ‚ÄěErstverwendungsstempel Bonn‚Äú verwendet wird. Die Stempelung erfolgt wie gewohnt bei den Sonderstempelstellen Weiden und Berlin.