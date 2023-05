MesseMagazin IBRA 2023 – ePaper

in MesseMagazin

by Harald Kuhl

Die 33. Internationale Briefmarken-Messe Essen und die Weltausstellung IBRA finden vom 25. bis 28. Mai 2023 statt. Sammlerinnen und Sammler aus allen Teilen Deutschlands und der Welt werden zu diesem philatelistischen Ereignis von internationaler Bedeutung erwartet.

Rund 110 Händler, Auktionshäuser, Verlage sowie Postverwaltungen und Agenturen sind in der Halle 8 der Messe Essen mit ihren Angeboten vertreten. Größter Aussteller ist die Deutsche Post, die auf 300 Quadratmetern zwei Messeganzsachen offeriert und zehn Sonderstempel führt. An den Ständen ausländischer Postverwaltungen findet man neben einer großen Neuheiten-Auswahl spezielle Messe-Belege und exklusive Stempel. In Halle 7 finden Sie den Lese- und Literaturbereich, Stände von etwa 70 Arbeitsgemeinschaften und eine Ausstellung der Spitzenklasse.

Alles über die Messe, Aussteller und Postverwaltungen steht im MesseMagazin IBRA 2023, das dem BRIEFMARKEN SPIEGEL Mai 2023 beiliegt.

