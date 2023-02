Deutsche Post: 100 Jahre Walt Disney

Am 16. Oktober 1923 gr√ľndete Walt Disney (1901-1966) mit seinem Bruder Roy in Los Angeles das Disney Brothers Cartoon Studio. Wenig sp√§ter (1928) lernte die Welt Micky Maus kennen. 1937 erschuf Disney ‚ÄěSchneewittchen und die sieben Zwerge‚Äú, den ersten Animationsfilm in Spielfilml√§nge. 1955 er√∂ffnete der erste Themenpark √ľberhaupt: Disneyland.

2023 begeht die The Walt Disney Company ihr 100-j√§hriges Jubil√§um. √úber das ganze Jahr hinweg werden Fans und Kreative, die in den vergangenen 100 Jahren die Freude sowie den Zauber mitgestaltet haben und Disney ausmachen, gefeiert. Grund genug f√ľr die Deutsche Post, Disney und die weltweit beliebten Charaktere Micky Maus, Minnie Maus, Donald Duck, Daisy Duck, Goofy und Pluto mit einer Sonderbriefmarke und zwei DHL Packsets zu ehren.

Ab 1. März erhältlich

Die Briefmarke erscheint am 1. M√§rz und hat den Wert 85 Cent, mit dem z.B. ein Standardbrief (bis 20 Gramm) frankiert werden kann. Basierend auf Disney-Vorlagen wurde das Motiv von Jennifer Dengler entworfen, die als Grafikerin bei der Deutschen Post Briefmarken, Stempel und andere philatelistische Produkte gestaltet. Erh√§ltlich ist die Briefmarke in Postfilialen, im Online-Shop oder telefonisch beim Bestellservice der Deutschen Post (Tel. 0961/38183818). In den Philatelieshops, im Online-Shop oder beim Bestellservice k√∂nnen zudem Produkte rund um die Marke erworben werden. Herausgeber ist, wie bei allen ‚ÄěDeutschland-Briefmarken‚Äú, das Bundesministerium der Finanzen.

Parallel zur Briefmarke gibt es auch zwei bunte DHL Packsets in den Größen S und M, die die beliebten und bekannten Disney Charaktere abbilden. Sie sind ebenfalls ab 1. März bundesweit in teilnehmenden Postfilialen und online im Shop der Deutschen Post erhältlich.