Mekka: Briefmarken ermöglichen Einblicke

Pilgern bewegt die Menschen in vielen Religionen, das gemeinsame Erleben der Spiritualität gibt gute Gefühle und macht Gruppen solidarisch. Die monotheistischen Religionen, die sich auf Abraham beziehen, haben dies als Traditionen verinnerlicht. Menschen jüdischen Glaubens pilgern zu Tempelberg mit Klagemauer in Jerusalem, Christen wandern zu Geburtsgrotte und Grabeskirche ebenda sowie, für Katholiken, nach Rom.

Säulen des Islam

Die Pilgerfahrt nach Mekka gehört zu den fünf Säulen (Arkan) des Islam. Im Gegensatz zu Shuhadah (Glaubensbekenntnis), Salat (tägliches Gebet), Zakat (Almosen) und Sawm (Tagesfasten im Monat Ramadhan) ist sie nicht verbindlich, wird jedoch als Höhepunkt im Leben der muslimischen Frau und des muslimischen Mannes betrachtet; 48 Prozent der Mekka-Pilger sind weiblich. Wenn auch das hinduistische Pilgerfest Kumbh Mela angeblich 400 Millionen Pilger innerhalb von sechs Wochen nach Prayagraj, dem früheren Allahabad, zieht und Rom 35 Millionen Pilger im Heiligen Jahr 2025 erwartet: Der Hadsch, eigentlich arabisch h.a˘g˘g, ist einzigartig. Denn innerhalb von zehn festgelegten Tagen befolgen Millionen muslimischer Pilger aus aller Welt die Rituale und orientieren sich an Standorten, die der Prophet Muhammad vor fast 1400 Jahren festgeschrieben hat.

Geschichte

Alles fängt mit Stammvater Abraham an, den der Koran als „Ibrahim, den Freund Gottes“ benennt. Er taucht in der Bibel auf als der erste Monotheist, der nur an den einen Gott glaubt. In Tora bzw. Altem Testament beschreibt das 1. Buch Moses/Genesis seine Herkunft aus Ur in Chaldäa (möglicherweise das heutige Šanli-Urfa mit seiner Geburtsgrotte), seine Wanderungen durch Vorderasien und sein vergebliches Bemühen, Nachkommen zu zeugen…

Titelabbildung: Hadsch-Marken, MiNr. Saudi-Arabien 1624–1626 von 2015.

