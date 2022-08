Beliebtes Pilgerziel

Die Fußwanderung des Entertainers Hape Kerkeling auf dem Jakobsweg, die er später zu einem kurzweiligen Reisebericht verarbeitete, verschaffte der nordspanischen Pilgerstrecke ungeahnte Popularität. Kerkelings Werk schlug Wurzeln in den Bestsellerlisten und wurde mehrere Millionen Mal verkauft. Im Jahr nach dem Erscheinen erhöhte sich der Zahl der deutschen Pilger um rund 70 Prozent.

Namensgeber der Pilgerroute ist Jakobus der √Ąltere, einer der zw√∂lf Apostel Jesu. Nach Jakobus‚Äė gewaltsamem Tod in Jerusalem wurden seine Gebeine der Legende nach √ľber das Mittelmeer nach Galicien √ľberf√ľhrt. In einem Wallfahrtszentrum wurden die Gebeine am 25. Juli 816 beigesetzt. Seither ist dieses Datum der Gedenktag des Heiligen Jakobus. Im neunten Jahrhundert errichteten die K√∂nige Alfons II. und Alfons III. eine Basilika in Santiago de Compostela. 1075 lie√ü Alfons IV. am gleichen Ort mit dem Bau einer Kathedrale beginnen. Sie bildet heute das Ziel der internationalen Pilger.

Wenn der 25. Juli, der Jakobstag, auf einen Sonntag f√§llt, wird seit dem 15. Jahrhundert ein Heiliges Jahr, auch Xacobean-Jahr genannt, begangen. F√ľr Gl√§ubige der R√∂misch-katholischen Kirche ist ein Heiliges Jahr sehr bedeutsam, weil sie dann einen vollkommenen Ablass zeitlicher S√ľndenstrafen erwerben k√∂nnen. Dazu m√ľssen folgende drei Bedingungen erf√ľllt sein: Besuch der Kathedrale von Santiago de Compostela aus Bu√ügesinnung und zur Ehrung des Heiligen Jakobus, Teilnahme an einem Gottesdienst, Empfang der Sakramente der Bu√üe und der Eucharistie. 2021 f√§llt der Feiertag auf einen Sonntag. Angesichts der COVID-19-Pandemie hat Papst Franziskus das derzeitige Heilige Jahr um ein Jahr verl√§ngert, damit sich Pilger nicht gedr√§ngt f√ľhlen, sich trotz Abstandsregeln und Beschr√§nkungen auf den Weg zu machen. Der spanischen Post Correos ist es gelungen, den namhaften Karikaturisten Jos√© Angel Rodr√≠guez L√≥pez, besser bekannt als Gogue, f√ľr die Gestaltung einer Gedenkmarke zu gewinnen.

Die Auflage umfasst 160‚ÄÖ000 Exemplare.

