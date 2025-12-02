Das Briefmarken-Ausgabeprogramm 2026

Gewohnt heimlich und unauffällig hat das Bundesministerium für Finanzen die Liste mit den Briefmarkenausgaben für das Jahr 2026 samt Ausgabedaten und Nominalen auf der Internetseite des Ministeriums veröffentlicht. Stand ist der 26. November 2025, sodass zu vermuten ist, dass es sich am selben Tag auch dort materialisiert hatte.

Das Programm im Überblick:

8. Januar

Serie „Beliebte Haustiere“: Vogel: 95 Cent

Serie „Zeitreise Deutschland“: Wuppertaler Schwebebahn: 95 Cent *

250. Geburtstag E.T.A. Hoffmann: 110 Cent

5. Februar

Serie „Für die Wohlfahrtspflege“: Helferinnen und Helfer der Menschheit 2.0

– Agnes Karll (1868–1927): 95+40 Cent

– Ernst Jakob Christoffel (1876–1955): 110+45 Cent

– Eduard Zimmermann (1929–2009): 180+55 Cent

100. Geburtstag Hans-Jochen Vogel: 180 Cent

Blumengruß: 95 Cent

Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? 95 Cent

3. März

250. Geburtstag Luise von Preußen: 180 Cent

200. Geburtstag Julie Hausmann: 95 Cent

100. Geburtstag Siegfried Lenz: 95 Cent

800 Jahre Stadt Hamm: 110 Cent

SpongeBob: 95 Cent

2. April

Serie „Sehenswürdigkeiten in Deutschland“

– Krämerbrücke in Erfurt: 95 Cent

– Lüneburger Heide: 95 Cent

100. Geburtstag Queen Elizabeth: 125 Cent

50 Jahre Georg-Forster-Station: 180 Cent

7. Mai

Serie „Für den Sport“:

Olympische/Paralympische Winterspiele

– Skispringen: 95+40 Cent

– Para Snowboard: 110+45 Cent

– Eishockey: 180+ 55 Cent

Serie „Europa“: 70 Jahre EUROPA-Briefmarke: 95 Cent

Serie „Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus“: Eva Mamlok (1918–1944): 95 Cent

125 Jahre Mathildenhöhe Darmstadt: 255 Cent

Reklame MICHEL

Deutschland-Spezial 2025 – Band 1

ISBN: 978-3-95402-517-6

Preis: 99,00 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Jetzt bestellen



ISBN: 978-3-95402-517-6Preis: 99,00 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.

11. Juni

Serie „Beliebte Urlaubsziele“: Alpen: 95 Cent

Serie „Der Mensch als Entdecker“: Marianengraben: 180 Cent

25 Jahre Frauen im Waffendienst der Bundeswehr: 95 Cent

Sommermärchen 2006: 95 Cent

2. Juli

Serie „Helden der Kindheit“: Familie Feuerstein: 95 Cent

Serie „Superhelden“: The Flash: 95 Cent

150 Jahre Bayreuther Festspiele: 95 Cent

75 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention: 330 Cent

Deutschlands schönster Sonnenaufgang: 95 Cent

Anzeige MICHEL

Deutschland-Spezial 2025 – Band 2 (ab 1945)

ISBN: 978-3-95402-518-3

Preis: 99,00 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Jetzt bestellen



ISBN: 978-3-95402-518-3Preis: 99,00 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.

6. August

Serie „Für die Jugend“: Plattencover

– Udo Lindenberg: 95+40 Cent

– BAP: 110+45 Cent

– Karat: 180+55 Cent

Serie „Legenden der Pop-/Rockmusik“: Whitney Houston: 95 Cent

Gemeinschaftsmarke Deutschland – Litauen: Künstlerkolonie Nidden: 125 Cent

Neue Deutsche Welle: 110 Cent

3. September

Serie „Für den Umweltschutz“:

Anpassung an den Klimawandel: 95+40 Cent

Serie „Tag der Briefmarke“: Schätze der Philatelie – The Alexandria „Blue Boy“: 95 Cent

75 Jahre Bundesverfassungsgericht: 95 Cent

60 Jahre Star Trek: 95 Cent

Aenne Burda: 95 Cent

Anzeige MICHEL

Deutschland 2025/2026

ISBN: 978-3-95402-500-8

Preis: 82,00 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Jetzt bestellen



ISBN: 978-3-95402-500-8Preis: 82,00 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.

1. Oktober

Serie „Der Mensch als Entdecker“: Himalaya: 95 Cent

Serie „Helden der Kindheit“: Shaun das Schaf: 95 Cent

Serie „Immaterielles Kuturerbe“: Spitzenklöppeln: 290 Cent

Serie „Superhelden“: Batman: 95 Cent

2. November

Serie „Weihnachten“: Kirchenfenster: 95+ 40Cent

100 Jahre Friedensnobelpreis für Gustav Stresemann und Aristide Briand: 95 Cent

Weihnachten/Winter: 95 Cent

3. Dezember

125. Geburtstag Marlene Dietrich: 95 Cent