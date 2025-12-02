Das Briefmarken-Ausgabeprogramm 2026
Gewohnt heimlich und unauffällig hat das Bundesministerium für Finanzen die Liste mit den Briefmarkenausgaben für das Jahr 2026 samt Ausgabedaten und Nominalen auf der Internetseite des Ministeriums veröffentlicht. Stand ist der 26. November 2025, sodass zu vermuten ist, dass es sich am selben Tag auch dort materialisiert hatte.
Das Programm im Überblick:
8. Januar
Serie „Beliebte Haustiere“: Vogel: 95 Cent
Serie „Zeitreise Deutschland“: Wuppertaler Schwebebahn: 95 Cent *
250. Geburtstag E.T.A. Hoffmann: 110 Cent
5. Februar
Serie „Für die Wohlfahrtspflege“: Helferinnen und Helfer der Menschheit 2.0
– Agnes Karll (1868–1927): 95+40 Cent
– Ernst Jakob Christoffel (1876–1955): 110+45 Cent
– Eduard Zimmermann (1929–2009): 180+55 Cent
100. Geburtstag Hans-Jochen Vogel: 180 Cent
Blumengruß: 95 Cent
Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? 95 Cent
3. März
250. Geburtstag Luise von Preußen: 180 Cent
200. Geburtstag Julie Hausmann: 95 Cent
100. Geburtstag Siegfried Lenz: 95 Cent
800 Jahre Stadt Hamm: 110 Cent
SpongeBob: 95 Cent
2. April
Serie „Sehenswürdigkeiten in Deutschland“
– Krämerbrücke in Erfurt: 95 Cent
– Lüneburger Heide: 95 Cent
100. Geburtstag Queen Elizabeth: 125 Cent
50 Jahre Georg-Forster-Station: 180 Cent
7. Mai
Serie „Für den Sport“:
Olympische/Paralympische Winterspiele
– Skispringen: 95+40 Cent
– Para Snowboard: 110+45 Cent
– Eishockey: 180+ 55 Cent
Serie „Europa“: 70 Jahre EUROPA-Briefmarke: 95 Cent
Serie „Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus“: Eva Mamlok (1918–1944): 95 Cent
125 Jahre Mathildenhöhe Darmstadt: 255 Cent
11. Juni
Serie „Beliebte Urlaubsziele“: Alpen: 95 Cent
Serie „Der Mensch als Entdecker“: Marianengraben: 180 Cent
25 Jahre Frauen im Waffendienst der Bundeswehr: 95 Cent
Sommermärchen 2006: 95 Cent
2. Juli
Serie „Helden der Kindheit“: Familie Feuerstein: 95 Cent
Serie „Superhelden“: The Flash: 95 Cent
150 Jahre Bayreuther Festspiele: 95 Cent
75 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention: 330 Cent
Deutschlands schönster Sonnenaufgang: 95 Cent
6. August
Serie „Für die Jugend“: Plattencover
– Udo Lindenberg: 95+40 Cent
– BAP: 110+45 Cent
– Karat: 180+55 Cent
Serie „Legenden der Pop-/Rockmusik“: Whitney Houston: 95 Cent
Gemeinschaftsmarke Deutschland – Litauen: Künstlerkolonie Nidden: 125 Cent
Neue Deutsche Welle: 110 Cent
3. September
Serie „Für den Umweltschutz“:
Anpassung an den Klimawandel: 95+40 Cent
Serie „Tag der Briefmarke“: Schätze der Philatelie – The Alexandria „Blue Boy“: 95 Cent
75 Jahre Bundesverfassungsgericht: 95 Cent
60 Jahre Star Trek: 95 Cent
Aenne Burda: 95 Cent
1. Oktober
Serie „Der Mensch als Entdecker“: Himalaya: 95 Cent
Serie „Helden der Kindheit“: Shaun das Schaf: 95 Cent
Serie „Immaterielles Kuturerbe“: Spitzenklöppeln: 290 Cent
Serie „Superhelden“: Batman: 95 Cent
2. November
Serie „Weihnachten“: Kirchenfenster: 95+ 40Cent
100 Jahre Friedensnobelpreis für Gustav Stresemann und Aristide Briand: 95 Cent
Weihnachten/Winter: 95 Cent
3. Dezember
125. Geburtstag Marlene Dietrich: 95 Cent
Die Wertstufen der Marken werden ja durch die Deutsche Post festgelegt. Mir ist aber ein Rätsel,
für was die Wertstufe zu 2,55 Euro im Mai 2026 benötigt wird. Zum 3. April diesen Jahres ist auch ein Wert zu 2,55 erschienen, allerdings war dieses bis Ende Juni die Wertstufe für Warensendungen bis 1 kg (seither 2,70 Euro).
