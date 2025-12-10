Deutsche Post präsentiert „Sonnenaufgang“

Das Foto mit dem Motiv „Koldinger Seen“ ist Deutschlands schönster Sonnenaufgang. Damit wird dieses Bild im Juli 2026 eine Sonderbriefmarke zu 95 Cent zieren und in einer Auflage von 1,3 Millionen Stück erscheinen. Dies hat eine knappe Mehrheit bei einer Online-Abstimmung der Deutschen Post entschieden, bei der insgesamt 6800 Personen mitgemacht haben. 21 Prozent der Teilnehmenden haben für das Foto von Banu Erkan aus Pattensen gestimmt. Knapp dahinter mit 20 Prozent landete das Foto mit dem Motiv „Spätsommermorgen in Münster“ von Ann-Katrin Schiweck aus Münster. Platz 3 ging an das Motiv „Sonnenaufgang in Ense“ von Chantal Anders aus Ense. Alle drei erhalten Geldpreise.

Fast 1200 Profi- und Hobbyfotografen haben ihre Sonnenaufgang-Fotos in der Zeit vom 1. bis 20. September 2025 bei diesem Fotowettbewerb der Deutschen Post eingereicht. Eine professionell besetzte Jury hat aus den vielen Einsendungen eine Vorauswahl von zehn Fotos getroffen, die anschließend in einer öffentlichen Abstimmung vom 23. Oktober bis 11. November 2025 zur Wahl standen.

Die Gewinnerin wird zur offiziellen Übergabe der Briefmarke nach Bonn in den Post Tower eingeladen. Die Plätze 2 bis 10 erhalten je zwei 10er-Bogen Briefmarke Individuell für Standardbriefe mit ihrem eingereichten Motiv.

