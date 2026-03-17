Neuer Fund einer Marke ohne Matrixcode

Vor fünf Jahren, 2021, wurden schrittweise die Marken mit Matrixcode eingeführt. Die erste Marke mit Matrixcode war die 80 Cent „Digitaler Wandel“. Schon kurze Zeit später gab es in der Fachpresse die ersten Meldungen, dass es hier Marken ohne Matrixcode gäbe.

Hintergrund ist der zweistufige Druckprozess. Im ersten Teil wird dabei wie bisher die jeweilige Briefmarke im Offsetdruck per Rolle oder als Bogen farbig gedruckt. Der individuelle Matrixcode muss nun in einem separaten Schritt richtig platziert dazu gedruckt werden. Dabei kam es nach bisherigen Marktbeobachtungen in den ersten beiden Jahren 2021 und 2022 bei den verschiedenen Druckereien zu Qualitätsproblemen, sodass hier bei einigen Motiven Marken ohne Matrixcode über die Versandstelle oder die eine oder andere Poststelle unerkannt an Kunden verkauft und auch gebraucht wurden.1)

Im März 2023 tauchten bei eBay und eBay Kleinanzeigen plötzlich weitere Marken ohne Matrixcode auf. Bei diesen Marken stellte sich aber heraus, dass es hier bei der Druckerei Bagel Security Print in Mönchengladbach eine Sicherheitslücke gab…

Mehr über den neuen Fund einer Briefmarke mit Matrixfehler lesen Sie im ersten Teil von Jürgen Olschimkes neuer Serie über Matrixcode-Fehler auf Briefmarken in der DBZ 6/2026. Das Heft ist am 11. März 2026 erschienen und noch im Handel erhältlich. Abonnenten erhalten es immer etwas früher und sparen auch noch Geld dabei.

Titelabbildung: Einziger bisher bekannter Ersttagsbrief einer Marke 80 Cent „Digitaler Wandel“ ohne Matrixcode selbstklebend (gedruckt in der Bundesdruckerei) vom 4. Februar 2021 aus 49134 Wallenhorst.