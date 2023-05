Matrixcode-Makulatur im Handel?

in Deutschland

by redaktiondbz

Am 11. M√§rz dieses Jahres tauchte ein Post im Diskus¬≠sionsportal philaseiten auf, in dem zwei neue Marken ohne Matrixcode (‚ÄěFriedvolle Weihnachten‚Äú und ‚ÄěBrieftaube‚Äú) vorgestellt wurden. Weitere Recherchen f√ľhrten zur Verkaufsplattform eBay sowie zu eBay Kleinanzeigen. Dort wurden diese Marken sowie weitere anfangs als Einzelst√ľcke oder als Sechser-Set angeboten. Aufgrund der Bildanalyse des angebotenen Materials und der pl√∂tzlichen Vielfalt von einem einzigen Anbieter bestand der Anfangsverdacht, dass es sich hier um Makulatur handeln k√∂nnte.

Um handfeste Beweise zu erhalten, wurden entsprechende Testk√§ufe durchgef√ľhrt. Das gelieferte Material untermauerte den Anfangsverdacht. Dabei hat es nun scheinbar eine der vier Druckereien, die seit 2021 Marken mit Matrixcode f√ľr die Deutsche Post herstellen, mit der Vernichtung entsprechender Matrixcodemakulatur nicht so genau genommen.

Dubiose Quelle

W√§hrend anfangs aus dieser vermutlich dubiosen Quelle nur ganz wenige einzelne St√ľcke zu vergleichsweise hohen Preisen angeboten wurden, erh√∂hte sich die Angebotsmenge von Tag zu Tag, w√§hrend die Preise von Tag zu Tag sanken. Bereits zur Einf√ľhrung des Matrixcodes vor zwei Jahren war am 4. Februar 2021 die erste Marke mit Matrixcode mit dem Motiv ‚ÄěDigitaler Wandel‚Äú als nassklebende Ausgabe und als selbstklebende Ausgabe (Folienblatt) ohne Matrixcode erschienen und versehentlich verkauft worden. Am 9. Februar 2021 tauchte dann erstmals eine Meldung auf, das es bei dieser ersten Marke scheinbar Fehler bei der Produktion gegeben habe und dass entsprechende Briefmarken ohne Matrixcode in den Umlauf gekommen seien…

