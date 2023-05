Eindrucksvolle Werkschau: Gerhard Stauf

Die Ausstellung „Gerhard Stauf – Gestalter von Postwertzeichen“, die bereits im Jahr 2019 in Salzwedel erstmalig dem Publikum präsentiert wurde, wird erneut gezeigt. Interessierte Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, sich während des Treffens der ArGe DDR spezial sowie der ArGe SBZ im Harzer Kultur- und Kongresshotel in Wernigerode, Pfarrstraße 41, von Freitag, 12. Mai (gegen Abend), bis Samstag, 13. Mai, das Lebenswerk des Grafikers anzuschauen. Im Rahmen der Veranstaltung gibt es am Samstag gegen 15.30 Uhr einen Vortrag zum Schaffen und Wirken von Gerhard Stauf. Roland Stauf, der Sohn des Grafikers, plant ebenfalls, an der Veranstaltung am Samstag teilzunehmen, und steht für Fragen zur Verfügung.

„Goldene Briefmarke“

Besonders interessant ist eine Liste der zu DDR-Zeiten verausgabten Postwertzeichen, die von Stauf selbst geschrieben wurde. Auf der Liste hat der Grafiker sein gesamtes Schaffen dokumentiert, einschließlich der von ihm entworfenen Ersttagssonderstempel und FDC. Die Liste gibt auch Aufschluss darüber, wie viele Postwertzeichen er in Stahl gestochen hat. Inzwischen sind neue Publikationen rund um das Werk Staufs erschienen, und auch frühere Artikel im Sammler-Express rückten wieder in den Fokus der Sammler. So hatte Stauf insgesamt fünf Mal die Auszeichnung „Goldene Briefmarke“ der Fachzeitschrift Sammler-Express (1965, 1967, 1979, 1980 und 1990) erhalten. Kontakt: Junge Briefmarkenfreunde Pretzier, Riebauer Str. 3, 29410 Hansestadt Salzwedel OT Pretzier, Mobil 0173 / 4747192, http://jbf-pretzier.philatelie-postgeschichte.de/.