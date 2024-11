Japan: Erste Portoerhöhung seit 1994

in Europa und Übersee

by Udo Angerstein

Zum ersten Mal seit 30 Jahren hat es in Japan eine Portoerhöhung gegeben. Ab dem 1. Oktober 204 sind die Gebühren für normale Post um 30 Prozent gestiegen, um Japans Post wieder in die Gewinnzone zu bringen. Die Kosten für den Versand einer Postkarte werden von derzeit 63 Yen auf 85 Yen (54 Cent) erhöht. Die Gebühr für Briefe in Standardgröße mit einem Gewicht von 25 Gramm oder weniger wird von 84 Yen auf 110 Yen erhöht. Briefmarken mit den neuen Tarifen werden seit dem 2. September zum Verkauf angeboten. Das ist das erste Mal seit 1994, dass die Portogebühren angehoben werden.

Neue Briefmarken

Für Briefe in Standardgröße mit einem Gewicht von über 25 Gramm, aber unter 50 Gramm, die derzeit 94 Yen kosten, ist seit Oktober 2024 eine 110-Yen-Briefmarke erforderlich, die gleiche Gebühr wie für Briefe mit einem Gewicht von 25 Gramm oder weniger. Zu den neuen Briefmarken gehören ein Label mit Kiefernmotiv, das für 85 Yen erhältlich ist, und ein Label mit Regenpfeifermotiv für 110 Yen. Laut einer Quelle schlug Japan Post zunächst vor, die Gebühren um 50 Prozent zu erhöhen, nachdem das Postgeschäft in die Verlustzone geraten war. Da dies jedoch auf Widerstand stieß, beschloss die Post, die Erhöhung auf rund 30 Prozent zu begrenzen.

