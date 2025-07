Aerophilatelie: Nicht geflogene Post

by redaktiondbz

‚ÄěNicht geflogene Post‚Äú ‚Äď zu diesem Thema gab die Slowakische Post am 4. Oktober 2024 eine Sonderganzsache heraus, die einem Denkmal im slowakischen Ivanka pri Dunaji gewidmet ist. Auf dem Denkmal sind der Bug eines abst√ľrzenden Flugzeugs und verstreute Briefpost zu sehen.

Am 15. April 1952 er√∂ffnete die CSA innerhalb der Tschechoslowakei einen Nachtluftpostverkehr, wobei Linienmaschinen f√ľr den Inland-Luftpostdiensteingesetzt wurden; ab 1956 auf eigenst√§ndigen Flugzeugpost-Linien. Auf drei Linien waren Prag, Ostrava, Bratislava, KoŇ°ice, Brno, Prerov und Zvolen miteinander verbunden.

Zum Einsatz kamen zun√§chst Maschinen des Typs DC-3, ab 1970 auch des Typs Il-14 und ab 1977 die Jak-40. Die Besatzung bestand aus Angestellten der CSA und der staatlichen Post. Die Flugpl√§ne waren mit Fahrten der Kraftpost und der Bahn abgestimmt. Es kamen spezielle Streckenstempel zum Einsatz, √§hnlich denen der Bahnpost. Diese dienten aber nur innerbetrieblichen Zwecken zur Stempelung von Postbegleitscheinen und nicht der Abstempelung von Postst√ľcken. Postbelege mit solchen Stempelabschl√§gen sind daher reine Gef√§lligkeitsstempelungen. Das System der Flugzeugposten endete am 1. Januar 1982…

Titelabbildung: Sonderganzsache vom 4.‚ÄąOktober 2024 zur Erinnerung an das Flugzeugungl√ľck von 1977.

