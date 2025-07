Indien und Portugal: Diplomatie auf Marken

Am 7. April 2025 erschien in Portugal und Indien eine bildgleiche Gemeinschaftsausgabe zum 50. Jahrestag der Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden L√§ndern. Im begleitenden ‚ÄěFact Sheet‚Äú von Correios de Portugal ist von gegenseitigem Respekt, Zusammenarbeit, Kooperation und Partnerschaft die Rede, India Post verweist dagegen eher auf die Geschichte der Beziehungen.

Hintergr√ľnde

In diesem Zusammenhang lohnt es sich, etwas tiefer in die zeitgeschichtlichen Zusammenh√§nge ‚Äěeinzusteigen‚Äú. Denn zun√§chst erschienen die Kontakte zwischen beiden L√§ndern als v√∂llig normal. Dann aber zeigte sich die Problematik, die zwischen 1955 und 1975 zu einer Unterbrechung der Beziehungen f√ľhrte.

Nach der Unabh√§ngigkeit Indiens nahmen die Staaten Beziehungen auf und richteten in den Hauptst√§dten Botschaften ein. Als jedoch der indische Pr√§sident Nehru ab dem Jahr 1950 Verhandlungen √ľber die R√ľckgabe der Gebiete des portugiesischen ‚ÄěEstado da India‚Äú unter anderem mit Goa, Diu und Damao forderte, antwortete der ‚ÄěEstado Novo‚Äú unter Regierungschef Ant√≥nio de Oliveira Salazar in Lissabon aus heutiger Sicht v√∂llig weltfremd mit dem Hinweis, es handele sich hier um eine ‚Äě√úberseeprovinz‚Äú des Mutterlandes und nicht um Kolonien. Die Regierung in Paris zeigte sich in dieser Hinsicht wesentlich flexibler: Bis 1954 wurden alle Gebiete der ‚ÄěFranz√∂sischen Niederlassungen‚Äú an Indien zur√ľckgegeben…

Mehr zum Thema lesen Sie in Reinhard K√ľchlers Artikel aus der DBZ 12/2025. Das Heft ist am 16. Juni 2025 erschienen. Abonnenten¬†erhalten es immer etwas fr√ľher. Probehefte k√∂nnen Sie auch¬†im Vertrieb¬†anfordern.

Titelabbildung: Die beiden Blocks mit Marken der Gemeinschaftsausgabe vom 7. April 2025 anl√§sslich ‚Äě50 Jahre Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen‚Äú zeigen Frauen in traditionellen Trachten aus Kalbelia im indischen Bundesstaat Rajasthan und aus der portugiesischen Stadt Viana do Castelo.

