Briefmarke des Monats Februar: Mahatma Gandhi, entschlossen und gewaltlos

Am 30. Januar 1948 starb Mahatma Gandhi, erschossen von einem fanatischen nationalistischen Hindu. Die gesamte Welt war best√ľrzt √ľber den Tod des Pazifisten. Zu seinem 75. Todestag erinnert die kroatische Post in Bosnien mit einer Sondermarke an den Freiheitsk√§mpfer.

Nach Abschluss seines Jurastudiums in London wurde Gandhi Anwalt in Bombay. Ein Mandat in einem Rechtsstreit f√ľhrte ihn nach S√ľdafrika. Hier setzte er sich f√ľr die Rechte der in S√ľdafrika lebenden Inder ein und entwickelte seine Ideen des gewaltlosen Widerstands und des zivilen Ungehorsams zum Erreichen von sozialer Gerechtigkeit und Frieden. Gandhi unterst√ľtzte die rund 60000 indischen Migranten, die sich als Minenarbeiter in Bergwerken verdingten oder als Erntehelfer auf den Zuckerrohrfeldern schufteten und ermutigte diese, f√ľr ihre Rechte einzutreten.

Als Gandhi nach Indien zur√ľckkehrte, erlebte er, wie das indische Volk durch unfaire und diskriminierende Gesetze von der britischen Kolonialmacht unterdr√ľckt wurde. Er propagierte gewaltfreie Methoden des zivilen Ungehorsams durch passiven Widerstand gegen√ľber den britischen Beh√∂rden. Sein spektakul√§rster und wirksamster Aufmarsch datiert auf das Jahr 1930.

Forderung: Salzsteuer abschaffen

Gandhi rief damals zum Salzmarsch auf und verlangte von der Regierung, die eingef√ľhrte Steuer auf das W√ľrzmittel abzuschaffen. Von seinem Wohnort lief er an 24 Tagen 385 Kilometer bis zum Dorf Dandi am Arabischen Meer, unterwegs schlossen sich ihm immer mehr Inder an. Am Zielort waren es mehrere Tausend. Dort am Strand hob Gandhi symbolisch einige Sandk√∂rner auf, um gegen das britische Salzmonopol zu protestieren. Salz war seit jeher ein bedeutender Wirtschaftsfaktor Indiens und f√ľr die Bev√∂lkerung unentbehrlich, um einerseits das Grundnahrungsmittel Reis zuzubereiten, andererseits im hei√üen Klima den t√§glichen Elektrolytverlust auszugleichen.

Gandhi forderte seine Landsleute auf, gewaltfrei ihr eigenes Salz zu gewinnen, indem sie eine flache Sch√ľssel mit Salzwasser in die Sonne stellten und verdunsten lie√üen. Die Inder taten es ihm nach und verweigerten die Salzsteuer. Bei dieser und anderen Protestaktionen wurde Gandhi stets von seiner Ehefrau Kasturba unterst√ľtzt, mit der er mehr als 60 Jahre verheiratet war und vier S√∂hne hatte.

B√ľrgerlicher Ungehorsam

Obwohl die Kampagne zu Hunderten von Verhaftungen f√ľhrte und auch Gandhi festgenommen wurde, erwies sich die Protestaktion als einer der erfolgreichsten Schritte im Kampf gegen die britische Herrschaft in Indien. Mittelfristig erzeugte Gandhis b√ľrgerlicher Ungehorsam eine Dynamik aus internationalem, politischem Druck auf die Briten, st√§rkte den Ausbau ziviler indischer Organisationen, die die alte Ordnung nicht mehr hinnahmen und beschleunigte den Abzug der britischen Kolonialtruppen aus dem indischen Subkontinent.

Heute wird Mahatma Gandhi in Indien als Nationalheld verehrt. Sein Geburtstag am 2. Oktober ist einer von drei indischen Nationalfeiertagen. Seine gewaltfreien Massenkampagnen gegen die britische Kolonialmacht sind noch immer eine weltweite Inspirationsquelle und ein emanzipatorischer Gegenpol zu gewaltsamen und kriegstreiberischen Tendenzen. Daher ist das markante Gandhi-Porträt der kroatischen Post in Bosnien unsere Briefmarke des Monats Februar 2023. Marke, 8er-Bogen, Ersttagsstempel und Ersttagsbrief können online unter www.epostshop.ba erworben werden.

Serie im gedruckten BMS

