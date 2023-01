Briefe aus der deutschen Vergangenheit

in Deutschland

by Birgit Freudenthal

Erst zwei Jahre ist die letzte Michel-‚ÄěBriefe-Deutschland‚Äú-Ausgabe her, nun gibt es eine aktuelle Ausgabe zum beliebten und weiter aufstrebenden Sammelgebiet. Idealerweise sch√∂ne und farbenpr√§chtige Umschl√§ge mit ebensolchen gut erhaltenen, mittig gestempelten Marken darauf veranschaulichen Postgeschichte besonders gut und werden stark nachgefragt. Aber auch auf den ersten Blick unspektakul√§re St√ľcke k√∂nnen sich als besonders wertvoll entpuppen. Die deutschen Lokalausgaben am Ende der Inflationszeit verzeichnen in der diesj√§hrigen Briefe-Ausgabe n√§mlich gleich 20 spannende Neuentdeckungen.

Zu ihnen geh√∂rt zum Beispiel ein Geb√ľhrenzettel von K√∂ln 1. Ein Stempel und ein handschriftlicher Vermerk der Geb√ľhrenh√∂he ergeben in diesem Fall eine Bewertung von 1700 Euro. Bearbeitungsschwerpunkte der Neuauflage bilden die bayerischen Ausgaben der Zeit nach der Einf√ľhrung der Mark-W√§hrung und die Lokalausgaben der Inflationszeit mit Neuentdeckungen; Bayern verzeichnet dabei deutliche Preissteigerungen. Enthalten sind 5000 Farbabbildungen und 30‚ÄĄ000 Preisbewertungen.

