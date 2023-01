Der neue BMS 2/2023 ist da

in Das aktuelle Heft

Theater als Erkenntnisgewinn

Im Februar 1933 musste Bertolt Brecht das national-sozialistische Deutschland verlassen. Seine Werke wurden verboten, seine B√ľcher verbrannt. 15 Jahre lang arbeitete er an diversen Orten seines Exils, bevor er 1949 in Ostberlin ein eigenes Ensemble bekam. Kai B√∂hne erl√§utert Brechts Ansatz vom epischen Theater, verfolgt dessen Exil-Stationen und verweist auf Kontroversen vor allem unter Germanisten hinsichtlich Brechts Umgang mit Frauen.

Iron Maiden rocken die Philatelie

Vertreter einiger Musikgenres werden eher selten auf Briefmarken geehrt, obwohl deren weltweite Popularit√§t und musikalischer Einfluss √ľber viele Jahre hinweg dies rechtfertigen w√ľrden. Die Royal Mail hat nun einen Markensatz mit Motiven der britischen Rockband Iron Maiden herausgebracht, die bei Themensammlern und Fans gleicherma√üen auf einiges Interesse treffen d√ľrften. Unser Autor Wilfried Lerchstein kennt die Band seit ihrem ersten Album und stellt sie mitsamt der Briefmarkenausgabe vor.

Briefmarken f√ľr das ‚ÄěFreie Indien‚Äú

Auf den w√§hrend des Zweiten Weltkriegs von Japan besetzten indischen Inselgruppen der Andamanen und Nikobaren befand sich in jenen Jahren vor√ľbergehend das Hauptquartier der indischen Exilregierung f√ľr Azad Hind, zu Deutsch ‚ÄěFreies Indien‚Äú. Azad Hind bestand von 1943 bis 1945 und es war auch die Herausgabe von eigenen Briefmarken geplant. Bereits produziert in der Reichsdruckerei Berlin, kam es nicht mehr zur Ausgabe. Jan Sperhake ruft diese Episode in Erinnerung.

