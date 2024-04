Sondermarken nicht überall erhältlich

Eine sogenannte „Anpassung“, die ein Unternehmen mitteilt, ist eher selten zum Vorteil für die Kunden. Gemeint mit dieser Umschreibung ist oft eine Preiserhöhung oder die Reduzierung einer Leistung − oder gar beides. Auch bei der Deutschen Post ist es nun wieder einmal zu einer solchen „Anpassung“ gekommen, die dieses Mal aber nicht eine Portoerhöhung bedeutet. Eine solche steht erst 2025 wieder ins Haus. Vielmehr geht es um die Belieferung von Postfilialen mit neuen Sondermarken.

Im Wortlaut

Hierzu ist in Ausgabe 2/2024 der Kundenzeitschrift „Postfrisch“ unter der Überschrift „Anpassungen im Sortiment der Postfilialen ab April 2024“ Folgendes im Wortlaut zu lesen: „Wirtschaftlichkeit ist in herausfordernden Zeiten ebenso wichtig, wie der achtsame Umgang mit der Umwelt und Ressourcen. Es gilt, Emissionen zu senken – etwa durch die Vermeidung von unnötigem Papierverbrauch oder die Einsparung von Logistik. Daher wird die Belieferung der Postfilialen mit Sonderpostwertzeichen angepasst. Es sind drei verschiedene Typen von Sortimenten geplant:

Vollsortiment: Ein großer Teil der Filialen wird weiterhin das volle Sortiment anbieten – hier sind alle Sonderpostwertzeichen wie gewohnt erhältlich.

Sortiment Basis Plus: Diese Filialen werden ausgewählte Sonderpostwertzeichen führen.

Basissortiment: Filialen, die in der Vergangenheit keine oder nur sehr wenige Sonderpostwertzeichen verkauft haben, werden fortan ausschließlich Marken aus Dauerserien anbieten“ (Ende des Zitats im Wortlaut; Hervorhebungen durch die Redaktion).

Suchhilfe online

Um eine Postfiliale am eigenen Wohnort zu finden, die noch mit Sondermarken beliefert wird, hat die Deutsche Post unter www.deutsche post.de/sonderbriefmarken online eine Suchmöglichkeit eingerichtet.

Stimmte man als Nutzer dem Wunsch der Website zu, dass der eigene Standort dorthin übermittelt werden darf, erscheint, auf dem Bildschirm ein virtueller Stadtplan mit den für Sammlerinnen und Sammler interessanten Postfilialen.

Das Ergebnis für den Redaktionsstandort Göttingen war ernüchternd: Von den zahlreichen (Kiosk-)Filialen wird im Innenstadtbereich noch eine mit Sondermarken beliefert, zusätzlich zur noch vorhanden Postbankfiliale. Im virtuellen Stadtplan war bei unserem Versuch nicht erkennbar, ob man dort das „Vollsortiment“ oder das „Sortiment Basis Plus“ erhält.

Doch nicht so neu?

So völlig neu ist diese jetzt offiziell umgesetzte Maßnahme übrigens nicht: Schon bisher wurden nicht alle Filialen der Deutschen Post gleichberechtigt mit aktuellen Sondermarken beliefert. Manche neu eingerichtete Filiale, so berichteten Betreiber gegenüber der Redaktion, hätte sich laut Auskunft von der Deutschen Post zunächst „bewähren“ müssen und wurde nur mit Dauermarken beliefert. Möglicherweise hat die Deutsche Post also eine bereits gängige Praxis mit der jetzigen Entscheidung nur verstetigt und erweitert.

Einige Leserinnen und Leser der DEUTSCHEN BRIEFMARKEN-ZEITUNG und unserer Schwesterzeitschrift BRIEFMARKEN SPIEGEL haben gegenüber der Redaktion schon ihre Enttäuschung über diese Entwicklung bekundet. Für viele kommt die von der Deutschen Post empfohlene Möglichkeit, neue Marken in deren Online-Shop zu kaufen und dafür eine zusätzliche Versandkostenpauschale zu bezahlen, nicht in Betracht.